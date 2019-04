1 abr 2019

Seamos sinceras.... Las pestañas postizas son lo mejor para resaltar nuestra mirada en cualquier evento o fiesta, pero no se trata de una de las soluciones más cómodas y fáciles de llevar. Claro, eso si nos referimos a las pestañas postizas de pegamento clásicas, pero ¿Y si te dijéramos que se pueden pegar como un imán y que las hay magnéticas? Te quitarías sin duda el problema de la incomodidad del pegamento.

Pues tenemos que darte una buenísima noticia, porque este tipo de pestañas postizas existen y de hecho se están convirtiendo en una verdadera revolución entre las gurús de la cosmética y las famosas e 'influencers'.

Las pestañas magnéticas cuidan mucho más las pestañas naturales que las pestañas postizas normales, todo gracias a que no necesitan de pegamento para sujetarse. pinit Getty.

Si ya te estás preguntando sobre las diferencias y ventajas de este tipo de pestañas magnéticas, solo tenemos que decirte que son la clave para conseguir unas pestañas de impacto en tiempo record, además no dañarán tus pestañas naturales, podrás reutilizarlas y para rematar su precio ronda entre los 15 euros y los 20 euros por lo que no te supondrán un gran esfuerzo para tu bolsillo.

Y si después de esta, tu pregunta es ¿cómo ponerlas? ¡Atenta! Porque es más fácil de lo que te imaginas:

1. Para empezar solo necesitas coger las dos tiras de pestañas y situar una por encima de tus pestañas naturales y la otra por debajo.

2. Cuando oigas ¡clic! sabrás que ya están acopladas y perfectas para presumir de pestañas XXL.

3. Con lo único que tendrás que tener cuidado es con no acercarlas demasiado al párpado porque correrás el riesgo de pillarte la piel del mismo. Teniendo en cuenta este punto, no necesitarás más para conseguir esas pestañas de impacto que siempre has deseado.

Y si ya te hemos convencido, pero no sabes con cuáles quedarte ¡tranquila! porque hemos seleccionado tres opciones perfectas para ti:

- En Amazon:

Pestañas Magneticas reutilizables , Yithings 3D con 3 Imanes Kit Pestañas + pinzas (2 pares/8 piezas), 15,98 euros. pinit Amazon.

- En Belleticâ:

Pestañas magnéticas Opulent Accent con aplicador de Eylure, 14,99 euros. pinit Belleticâ.

- En Asos:

Pestañas postizas magnéticas 'Natural Accents' 002 de Ardell de Asos, 19,99 euros. pinit Asos.

¿A qué esperas para incluirlas entre tus nuevos imprescindibles de neceser?

