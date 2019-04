1 abr 2019

El movimiento #nomakeup no deja de conquistar las cuentas de Instagram de algunas de nuestras famosas e influencers favoritas. Sara Carbonero conseguía dejarnos sin palabras, hace una semana, apostando por este fenómeno y parece que esta vez la que lo ha conseguido ha sido la 'influencer' Alexandra Pereira.

Ella misma ha revelado a sus seguidores que ayer fue uno de sus días de cero maquillaje: "Sabéis que me gusta tener al menos un día a la semana en el que no me ponga nada porque con las sesiones de fotos y todo, siento que mi piel está constantemente maquillada y que no respira. Además hoy me he despertado y la tenía muy luminosa y muy bonita", ha contado en sus 'stories' recientes.

Alexandra Pereira ha compartido con sus seguidores varios 'stories' en los que se puede ver su rostro sin nada de maquillaje. pinit Instagram.

Unos 'stories' en los que hemos podido comprobar que su rostro estaba completamente lavado, más natural que nunca y radiante. Puede que esto tenga mucho que ver con que Alexandra Pereira no descuida en ningún momento el cuidado de su piel. De hecho eso nos lo ha demostrado en innumerables ocasiones con constantes tratamientos y trucos de belleza.

Lo cierto es que su rostro sin maquillaje ha gustado tanto a sus fans en la red social, que ella misma ha revelado que intentará seguir esa premisa de "cero maquillaje" más veces y que en esta ocasión su único aliado ha sido su lápiz de labios 'Pillow Talk' de Charlotte Tilbury.

Su único toque estrella para su 'look' sin maquillaje ha sido un lápiz de labios de Charlotte Tilbury. pinit Instagram.

Sin filtro, sin maquillaje y al natural, sea como sea lo que nos ha quedado claro es que la 'influencer' sigue estando espectacular y que este tipo de acciones en redes ayudan cada vez más a normalizar la belleza natural (con imperfecciones incluidas) y a dejar atrás los clásicos estereotipos ¡Bravo!

No te pierdas...

- Estos kits de maquillaje creados por Alice Campello serán tus nuevos 'must have'

- Paula Echevarría desvela sus nuevos imprescindibles 'beauty' para esta temporada

- Si se te cae el pelo como a estas famosas, esto es todo lo que tienes que saber