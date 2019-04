4 abr 2019

Esta vez no vamos a hablarte de cómo conseguir las uñas de Rosalía, ni de sus cambios de looks radicales. Esto te interesa todavía más. Se trata de un cosmético que te deja buena cara al instante, con una tez lisa y radiante, como si hubieras dormido ocho horas.

¿Todavía no has probado el iluminador? Se trata de un producto de maquillaje se va a convertir en uno de los básicos imprescindibles de tu neceser cuando conozcas todos sus usos. Porque no hay nada mejor que conseguir un iluminador con el que a la vez puedas borrar esas pequeñas imperfecciones del día a día que aparecen sin avisar en el rostro: rojeces, granitos y todos los signos del cansancio (bolsas, ojeras, arrugas...) que se apoderan de tu contorno de ojos tras una mala noche.

La artista ha compartido en su cuenta de Instagram el que podría ser tu mejor aliado para combatir el rostro apagado: el Corrector Iluminador Touche Éclat de Yves Saint Laurent, que puedes conseguir en El Corte Inglés y que está rebajado a 27 euros. Un objeto de culto creado por la mítica maquilladora Terry de Gunzburg, con el que podrás retocar e iluminar todas las zonas del rostro y del cuello para un resultado rejuvenecedor.

Su aplicador en forma de pincel permite llegar con mayor facilidad y precisión a los párpados para despertar la mirada, a la comisura de los labios para dar mayor volumen, a las clavículas para esculpir el escote y al contorno de las cejas para dominar el non-touring. Haz click en tres ocasiones para que llegue suficiente produco hasta la punta del pincel. Gracias a su textura ultrafina y aterciopelada, y a su equilibrio entre transparencia y cobertura, podrás utilizarlo sobre cualquier crema hidratante, base de maquillaje o polvos de sol, por lo que cualquier momento del día es perfecto para retocar tu makeup o simplemente dar un toque de luz a ese rostro cansado.

