Ojeras pronunciadas, bolsas que no desaparecen en todo el día, líneas de expresión que claramente se están convirtiendo en arrugas a pasos agigantados... Son los principales problemas a los que te enfrentas cuando la piel alrededor de tus ojos empieza a delatar que no todo va bien. No te preocupes, hay una crema con la combinación de activos perfecta para solucionar cada uno de estos probelmas. Te damos todas las claves.

Salva tus ojos de la falta de sueño

1. Mel13 Eyes Advanced Melatonin Cream Pharmamel (52,95 €). 2. Intensive Hyaluronic Eye Contour de Institut Esthederm (39 €). 3. Magic Serum Efecto Inmediato Reduce Bolsas de Camaleon (7,90 €). pinit

Bajo la finísima piel alrededor de tus ojos hay una zona de bloqueo habitual de la circulación linfática. Y si no descansas lo suficiente, tampoco se produce el drenaje necesario. Así es como se generan esas bolsas con las que te levantas. La solución inmediata la aportan productos de acción flash, como Magic Serum de Camaleon.

Del estrés maldito

1. Orchidée Impériale Crema Contorno ojos y Labios de Guerlain (186,10 €). 2. Ultra Time Return Eye Serum de A. By Bom (39 €). 3. Régéneactiv Crema Confort Reestructurante para el Contorno de Ojos de Jeanne Piaubert (51 €). 4. Skinovage Purifying Eye Gel de Babor (46 €). pinit

La hormona cortisol que tu organismo genera para hacer frente a la tensión reduce drásticamente la producción de colágeno y elastina. Y crea una disrupción del ritmo circadiano que interrumpe la regeneración celular. Busca cronoactivos, como los de Guerlain, que la pongan en marcha.

Salva tus ojos de las arrugas

1. Soin Coaching Senior Regard et Lèvres de Stendhal (53 €). 2. Olya Eyes Pro-Retinol de Olay (29,90 €). 3. Youth Dose Eye Treatment de Kiehl’s (39 €). pinit

Ya sabes que el paso del tiempo es el verdadero enemigo de tus ojos y las patas de gallo, tu caballo de batalla. Para frenar su avance, el retinol ha demostrado ser el activo más eficaz, así que ponte en sus manos con nuevas formulaciones menos irritantes como las que proponen Olay y Kiehl’s.

Salva tus ojos de la fatiga y el cansancio

1. Liftactiv Micro Hyalu Patchs Soin Yeux Ciblé Nuit de Vichy (20 €). 2. Crème Prodigieuse Boost Gel-Bálsamo Contorno de Ojos Multi-Corrección de Nuxe (29,50 €). 3. Cellular Performance intensivo 10 minute Revitalising Pads de Sensai (133 €). pinit

Tu mirada es la primera en delatar que tu vida te agota. Porque la fatiga pasa una factura muy clara: ojeras hundidas y azuladas, líneas de expresión marcadas... Soluciónalo con las nuevas mascarillas de efecto microneedling, como Hyalu Patch de Vichy, con 160 micro-conos de 100% Ácido Hialurónico puro.

Gadgets para recuperar tu mirada

UFO (279 €) y Mascarilla Shimmer Freak Illuminating Eye Perfector (19,99 €) de Foreo. Time Control+ de Talika (139 €). pinit

Hacer penetrar los activos para que sean mucho más efectivos es lo que consiguen estos nuevos dispositivos. UFO de Foreo lo logra a través de su nueva mascarilla con cafeína, que activa la circulación. Time Control + de Talika está inspirado en la terapia de luz y, además de potenciar los tratamientos diarios, tiene una interesante acción reafirmante y antiarrugas.

Y además...

