15 abr 2019

Las estrías son más comunes de lo que creemos: atrás quedó esa imagen de la mujer perfecta con unas piernas lisas y tonificadas. Y es algunas marcas de ropa como Asos ya se han encargado de dar visibilidad con sus modelos a estas pequeñas imperfecciones que aparecen en nuestra piel debido a factores externos, como el embarazo o los cambios de peso muy bruscos si estamos haciendo dieta o mucho ejercicio.

Ya hemos hablado largo y tendido sobre como combatirlas con cremas para eliminarlas o al menos, mejorar su aspecto. Pero seguro que nunca te habías planteado utilizar maquillaje para esconderlas durante unas horas.

La instagramer de belleza Sara Revuelta ha mostrado en Instagram cómo consigue disimular sus estrías casi al completo y de forma puntual con el mismo maquillaje que ya tienes en tu neceser. Una opción mucho más económica a los clásicos tratamientos no aptos para todos los bolsillos. "¿Te incomodan las estrías? A mi no, aunque reconozco que de pequeña cualquier cosa valía para acomplejarse. Recibo muchos mensajes con peticiones de vídeos y este tema suele salir bastante. Lo mejor para disimularlas de manera permanente es tener la piel hidratada, la rosa mosqueta y estar bronceado.", comenta Sara.

En el vídeo -que se ha hecho viral- muestra sus estrías mientras realiza los pasos que hay que hacer para borrarlas y explica: "Si quieres disimularlas de manera puntual, usa un aceite muy hidratante, base de maquillaje, polvos traslúcidos y spray de pelo para una fijación extra. De todos modos, todos tenemos estrías y no pienso que sean antiestéticas. Son una marca de vida más y vivir es una suerte"

Una publicación que ha generado un debate inevitable en el que muchas mujeres la critican al parecerles un método innecesario y bastante malo. "¿Y cuando entre al agua?" ¿"Podemos normalizar ya las malditas estrías que todxs tenemos"? "Me ha gustado siempre tu contenido, pero esto no... estás enseñando a qué ocultes algo que forma parte de ti", explican molestas algunas de sus seguidoras.

Otras, por el contrario, no han dudado en apoyarle al creer que eso podría hacernos sentir más seguras en muchas ocasiones: "No deberían molestarnos tanto marcas naturales de nuestra piel, pero también es lógico que si algo te incomoda puedas disimularlo mientras aprendes a amarlo" "Sí, es verdad, las estrías son naturales, son signos de cambio... pero a mi igualmente no me gustan así que gracias por el truco" comentan otras usuarias en la red.

Y tú que piensas: maquillaje para estrías, ¿sí o no?

