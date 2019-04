15 abr 2019

Compartir en google plus

La primavera pide que des color a tu mirada como las famosas, que cambies esa rutina beauty que no te deja experimentar más allá de las máscaras de pestañas y los eyeliners negros. Eso es justo lo que viene a enseñarnos la influencer Nina Urgell con su último make up para 'Coachella 2019' con el que ha revolucionado Instagram. Y no estamos hablando del maquillaje de ojos desparejado -la última tendencia que triunfa- sino de algo mucho más sencillo pero a la vez original.

La catalana ha compartido una imagen en la que aparece con unos párpados protagonistas en color verde vibrante que dan como resultado un aire muy retro al más puro estilo Swinging Sixties de finales de los 60. Vamos, que la mismísima Twiggy estaría encantada lucir este look tan atrevido. Además, se trata de un color que resalta los ojos marrones y queda ideal en pieles bronceadas. Y atenta porque vas a descubrir un truco para que dure mucho más tiempo que seguro, ni siquiera conocías.

La novedad es que no se trata de una clásica sombra de ojos compacta, desde Dior -firma encargada del maquillaje de Nina- nos explican que la influencer ha utilizado el eyeliner Diorshow On Stage Liner en el tono Pop Green que ha extendido a toquecitos con la yema de los dedos en forma color block desde la hilera de las pestañas superiores hasta la ceja.

"Para un resultado homogéneo, Nina rellenó toda la superficie del párpado con el rotulador de Dior, unificando el color con la yema del dedo antes de que se secara. Una vez seco, el color permanece intacto hasta el amanecer", explican los expertos de la firma de cosméticos. La diferencia es que los micropigmentos en polvo de las sombras se terminan perdiendo y la tinta difuminada de un eyeliner no. Consígelo en Douglas por 29,95 euros y eleva tu creatividad beauty a otro nivel.

Diorshow On Stage Liner de Dior. (29,95 euros). pinit d.r.

No te pierdas...

- Las famosas se apuntan a las sombras de ojos de color azul para sus looks de maquillaje

- Este labial mate rojo está arrasando entre las influencers y queda ultrasexy

- Di adiós al rostro cansado en segundos con el iluminador de Mery Turiel