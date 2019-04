1 abr 2019

Seguimos manteniendo que hay un color de labios que es indiscutiblemente tendencia esta primavera entre las influencers más populares, pero eso no quita que los labiales rojos sean nuestro máximo fetiche beauty. Te pueden gustar más o menos, puede favorecer más a unos rostros que a otros, pero siempre será el tono al que no podremos resistirnos, ni siquiera visualmente hablando.

Por eso, en nuestra búsqueda incansable de dar con el tono perfecto que a la vez no se agriete ni reseque los labios, hemos dado con un labial mate rojo que está arrasando en Instagram, incluso entre las que confiesan que nunca llevan colores tan llamativos. Como la insatgramer Anna Padilla: "No suelo pintarme los labios de rojo porque no había encontrado ninguno que me encantara... pero por fin tengo EL rojo", explica junto a la imagen. Y es que este pintalabios está creado para que siente bien a todas.

Se trata del Color Sensational Made For All de la firma de maquillaje Maybelline New York en el tono 382 Red for me, que ha sido testado en más de 2.500 mujeres y 50 tipos de pieles diferentes para derrotar las barreras estereotipadas de este color tan intenso. Ahora ya no hay excusas, el rojo universal ha llegado para quedarse en tu neceser de maquillaje.

Su fórmula nutritiva y cremosa hará que tus labios mantengan su hidratación durante horas y horas sin tener que retocarlos. El resultado: una boca mate suave y ultrasexy con la que triunfarás en todos tus eventos.

No olvides preparar tus labios antes de aplicarlo y utiliza un perfilador del mismo tono para disimular las imperfecciones y hacer que aguante aún más. Comienza dibujando el arco de cupido en el labio superior y trabaja el producto hacia la comisura de la boca. De dentro hacia fuera, repite el mismo proceso en el labio inferior.

Deja que su color intenso y vibrante invada todos tus looks beauty más aburridos. Combínalo con una piel mate y lisa, una mirada natural y minimalista y un rubor rosado muy difuminado al más puro estilo Marilyn Monroe.

Es perfecto para primavera y mejor aún para verano cuando tu piel esté bronceada, conseguirás que tus dientes se vean aún más blancos. Y por si ya no te quedan dudas para hacerte con el labial más sexy del momento, puedes conseguirlo en Primor por 5,99 euros. ¿Preparada para conocer a tu crush beauty?

Color Sensational Made For All de Maybelline. Tono 382 Red for me. pinit primor

No te pierdas...

- Trucos infalibles para que tu barra de labios mate no se agriete

- Hay un labial mate ultrasexy al que Paula Echevarría y Eva González no pueden resistirse

- Estos pintalabios te harán parecer más morena esta primavera