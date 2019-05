10 may 2019

El próximo viernes 24 de mayo se estrenará en España la nueva película de Disney: Aladdin, dirigida por Guy Ritchie y con Will Smith en el papel de Genio. Y, al igual que ha ocurrido con Dumbo, recientemente, y con El regreso de Mary Poppins hace unos meses, este estreno también viene acompañado de su propia colección de maquillaje.

La firma M·A·C pondrá a la venta –en su web y en su tienda madrileña de la calle Fuencarral– el próximo 20 de mayo una colección de maquillaje que resalta la fortaleza, la belleza y la confianza de Jasmine. “Contiene desde tonos nude y frescos, oros y hasta rojos lujosos. Hay para todos los gustos, para que cualquiera pueda lucir esta colección limitada tan especial”, comenta Dominic Skinner, senior artist de M·A·C.

Estos son algunos de los productos de la colección de maquillaje de Aladdin que ha lanzado M·A·C. pinit d.r.

Formada por 13 referencias, sus tonos versátiles están diseñados para complementar cualquier look, tanto de día como de noche. El packaging está inspirado en el ambiente exótico del filme protagonizado por Aladdin y Jasmine, donde no faltan los patrones ricos y los colores vibrantes. Destacan las barras de labios (21,50 €/u.), coloretes (33 €/u.) y sombras de ojos (45,50 €/ paleta de 9 tonos) en colores llamativos, como aguamarina, oros, platas y fucsias. “Esta primavera está cargada de tonos joya y combinaciones de metales preciosos que se llevan tanto en ojos como en labios”, asegura John Stapleton, senior artist de M·A·C. Por tanto esta línea no solo es perfecta para los amantes de esta historia mágica, sino que también es ideal para lucir un maquillaje a la última.

