20 may 2019

A quién no le ha ocurrido eso de llegar a una tienda, pedir el producto que llevas utilizando desde siempre y que te digan que ya no lo fabrican. Si hasta la propia Letizia ha tenido que sufrir un desencanto como ese la semana pasada… Para las que vamos a tiro fijo, oír esa frase lapidaria de está descatalogado es un problema lo suficientemente importante como para estropearnos el día y hasta la semana. Por si alguna vez te encuentras en esa situación o eres del otro bando, de las que prueba todo tipo de novedades, pero te pierdes entre tanta oferta, te vendrá bien tener claras algunas cosas a la hora de escoger una nueva base de maquillaje.

Probando, probando

Tenemos la mala costumbre de elegir el maquillaje extendiéndonos un poquito en el cuello, en el dorso de la mano o, lo que es peor, en la muñeca. ¿Y por qué no también en los pies? A ver, el color de la piel de esas zonas no se parece en nada a la del rostro, así que prueba la base de maquillaje donde corresponde: en las mejillas, el mentón o la frente. Y haz como los pintores, coloca varias franjas de tonos ligeramente diferentes para acertar de pleno.

¿Con la luz encendida?

Mejor sin ella y a pleno día, así es como se ve bien si el maquillaje que has escogido es el más natural. Pero las tiendas no suelen tener esa opción. Por eso, si vas a probarlo en el establecimiento, aléjate de las zonas con luz amarillenta y que caiga sobre el rostro desde arriba porque la luz cenital crea sombras y distorsiona el color. Busca un lugar que tenga una iluminación de frente, como algunos de los mostradores de las marcas, o acércate a la puerta para tener la certeza absoluta de que no te estás equivocando.

Acierta con la textura

Esto puede ser una cuestión de gustos o, directamente, de necesidades. Si tienes la piel seca, te conviene elegir una fórmula emoliente, en crema, fluido o mousse, que te aportará una dosis de hidratación extra y evitará que se acartone la base de maquillaje y se cuartee. Si la tienes grasa, opta mejor por los maquillajes compactos libres de aceites.

No te conformes

Ahora que tienes claro qué tipo de base de maquillaje es la que mejor le va a tu piel, da un pasito más y busca que tenga algún extra. Por ejemplo, si empiezas a ver cierta flacidez en tu rostro, escoge una base con agentes tensores para crear un efecto lifting. ¿Tu mayor preocupación son las arrugas? Asegúrate de que incluye ácido hialurónico u otros componentes que ayuden a rellenar las arrugas. ¿Manchas? Hazte con un fondo que sea muy cubriente. ¿Acné? Elige una base con principios activos astringentes, no comedogénica y oil free. ¿Tienes un cutis apagado? Busca un maquillaje con antioxidantes y partículas iridiscentes, que dan una sensación de buena cara.

La fórmula ideal

Además del color, la textura y los activos hay otra cuestión que tienes que sumar para conseguir la ecuación perfecta antes de decidirte por una base de maquillaje en concreto: el acabado. Sí, ese efecto con el que se ve tu piel y que puede ir desde el glow (una sensación luminosa y con brillos) hasta el mate (ideal si tu piel es grasa, y no en caso contrario, que acentúa las arrugas), pasando por el satinado (este es el término medio, que funciona tanto en las pieles secas como las grasas, que pueden corregir ciertas zonas con un toque de polvos sueltos).

Y, por último, si por fin ya has dado con tu base de maquillaje perfecta, sentimos decirte que tendrás que cambiarla… cuando cambie la estación. Subir o bajar tonos y escoger una fórmula más confortable o más acorde con las inclemencias del tiempo (waterproof, con SPF, superhidratante, que permita retoques, etc.) se hará imprescindible, así que tu nuevo fond de teint, en el mejor de los casos, te servirá para un semestre. Lo bueno es que ahora ya sabes cómo elegir el otro.

