14 jun 2019

¿Quién no tiene en su neceser una barra de labios en algún tono rojo intenso? Está claro que no hay nada mejor que un buen labial rojo intenso para levantar cualquier look en cuestión de segundos. De hecho puede con todos los estilismos: looks sencillos, elegantes, de invitada, de fiesta... y además es súper femenino y rompedor. Y hay uno con el que ha dado Alexandra Pereira que ya es nuestra nueva necesidad.

Y sí, has leído bien... Alexandra Pereira ha dejado por un momento ese típico tono de labial nude perfecto al que nos tiene mucho más acostumbradas y se ha decantado por una barra de labios roja que ¡nos ha encantado! Sobre todo después de ver el resultado de su maquillaje en sus stories de Instagram.

Alexandra Pereira ha encontrado el labial rojo intenso que más favorece. pinit Instagram.

Si ya estás pensando en copiar ese tono de labios en tus lookazos esta temporada, solo nos queda decirte que se trata de la barra de labios Pure Color Envy de Estée Lauder y del tono 330 Impassioned.

Un labial con el que además conseguirás una definición precisa y una duración impecable durante 12 horas. Además su color cremoso y ligero permanece durante sin cuartearse ni desplazarse, así que podrás presumir de labios esculturales durante horas.

Barra de labios Pure Color Envy, tono Impassioned, 22,95 euros. pinit Estée Lauder.

Conseguirlo te costará 22,95 euros ¿A qué esperas para hacerte con él?

