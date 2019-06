24 jun 2019

Todavía tenemos resaca de la boda más instagrameada del año 2019. Y no solo por el desfile de vestidos que lucieron todas las influencers. También por las ideas beauty de las que ya hemos sacado inspiración para próximos looks de invitada: empezando por el espectacular peinado de novia de María Pombo y terminando por el favorecedor maquillaje de Laura Escanes que vas a poder copiar paso a paso.

La instagramer acudió al enlace matrimonial con un diseño midi asimétrico de premamá hecho a medida por el diseñador Ze García y un look de maquillaje elegante y sofisticado en el que destaca un rostro jugoso efecto glow y una mirada mirada en tonos coral y marino creada por la makeup artist Naomi Gayoso con productos de Dior.

Lo más importante para conseguir un rostro iluminado y joven es prepararlo previamente. ¿Cómo? Hidratando y alisando la piel desde el paso uno. Laura Escanes lleva en primer lugar el perfeccionador de piel Capture Total Dreamskin y la crema hidratante Capture Youth. Después es importante acudir a una prebase que afine los poros y difumine las pequeñas arrugas, como el Backstage Primer de Dior.

Y ahora sí, entra en juego el maquillaje: comienza con una base y con un iluminador. Sobre el rostro de Escanes se ha utilizado Forever Skin Glow y la paleta iluminadora Dior Backstage Glow Palette 002 Glitz. Aplica el highlight sobre los pómulos, el centro de la nariz y el arco de cupido para dar volumen a los labios. El toque final: colorea las mejillas con el Rouge Blush 601 Hologram.

Para los ojos Naomí ha combinado los tonos cálidos y fríos jugando con las sombras Diorshow Trioblique 657 Coral Canvas y el eyeliner Diorshow On Stage Liner azul. "He utilizado las tres tonalidades de la paleta Trioblique 675. El tono melocotón en el extremo inferior y lagrimal para dar luz a la mirada, el coral en la parte central y unas pinceladas de la tonalidad marrón para dar profundidad", describe la maquilladora. Y para terminar un look beauty glow perfecto, no te olvides de los labios jugosos en 3D. Un toque de brillo con el Dior Addict Lip Glow 001 y listo. ¿Prepara para brillar?

