27 mar 2019

¡Lo ha vuelto a hacer! De hecho parece que Laura Escanes nunca deja de sorprendernos con sus constantes cambios de imagen en el pelo. Aunque sabemos que nada superará su rapado más radical, esta vez ha vuelto a recurrir al rubio para cambiar la imagen de su cabello.

Un nuevo cambio en su pelo que hemos apreciado a través de varios de sus 'stories' de Instagram recientes y en una de sus últimas publicaciones en la red social.

La primera pista de su cambio de 'look' la hemos visto en sus recientes 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

Esta vez se ha decantado por unas mechas tipo balayage en un rubio hielo y situadas en la parte superior del cabello, dejando la parte de la nuca y los laterales al natural y en su tono castaño. Una nueva imagen para su corte pixie, que parece que la 'influencer' también se está animando a dejar crecer, puede que para volver a esa melena que todavía no se había animado a dejarse.

Laura Escanes ha vuelto a arriesgar y a conquistar aún más a sus seguidores en las redes. De hecho la gran mayoría se han deshecho en halagos por su buen aspecto y en felicitaciones por la reciente noticia de su embarazo: "Me encanta el peinado que llevas, el que más me ha gustado", "Sales súper bonita y elegante", "La verdad que el corte de pelo que llevas lo llevas muy bien", "Estas guapísima, el embarazo te sienta aún mejor", estos han sido algunos de los comentarios que hemos leído en su última publicación.

Lo que nos queda claro con este nuevo cambio de 'look' es que Laura Escanes no tiene miedo a innovar, algo que nos evidencia muy a menudo con constantes tratamientos y visitas a su salón de peluquería. ¿Se convertirá este nuevo 'look' también en el más copiado? ¿Será su 'look' definitivo? Sin duda tendremos que esperar para verlo.

No te pierdas...

- Laura Escanes tiene la solución para reducir los poros abiertos del rostro

- El tono de labial que arrasa esta temporada entre las 'influencers' es...

- Esta 'influencer' sabe cuál es el champú perfecto para matizar y dar brillo al cabello rubio