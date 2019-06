29 jun 2019

Qué sorpresa más grande al ver que Laura Escanes es tan fan como nosotras de una de las marcas de belleza más famosas en el mundo. La influencer, que va a ser mamá en muy poquitas semanas, ha compartido en su cuenta de Instagram cuál es su color de labios favorito, y resulta ser uno de los nuestros también. Pero no te imagines rosas, rojos pasión o naranjas, que son los tonos más recurrentes en esta estación del año... Se trata de un color que usamos cualquier temporada por el toque natural que aporta que aporta a nuestros labios. Hablamos de los tonos nude oscuros, acercándose a marrones.

Pero ahí no acaba todo... La influencer ha anunciado el código de descuento del 20% para todas las compras en la firma Clinique, marca ue está promocionando, y además de mostrar cáles son sus pintalabios favoritos (Bare Pop, correspondiente con el 02 en la paleta de colores), "Colores de verano. Tengo buenas noticias y es que con el código ESCANES20 tenéis un 20% de descuento en todos los productos de @clinique_es en su web hasta el domingo. Llevo el tono 02 Bare Pop y en stories os enseño algunos de mis productos favoritos", escribía en su cuenta de Instagram.

Además de los labiales, que son mate, no dejan mancha y podrás elegir entre más de 15 colores diferentes, la influencer catalana ha hecho algunas otras recomendaciones para el cuidado de la piel y utiliza el desmaquillante de ojos y labios Take The Day Off, y el exfoliante para piel mixta, que rondan los 26 euros cada una. ¡Nos encantan estos consejos y que nos muestren productos que no conocíamos!