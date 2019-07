10 jul 2019

¿Aún no has encontrado el iluminador perfecto para tus maquillajes? Pues seamos sinceras... las pieles jugosas y luminosas son sinónimo del verano y sobre todo de un rostro lleno de juventud. Así que si aún no has dado con él creemos que ya va siendo el momento de que lo conviertas en tu aliado beauty perfecto y lo mejor, es que ya no tendrás excusas después de conocer el nuevo iluminador que ha conquistado a las influencers.

La influencer Paula Moya ha sido la encargada de revelar su nuevo descubrimiento beauty a través de Instagram, pero lo cierto es que ya se lo hemos visto incluso a Alba Díaz.

"Todas nos merecemos brillar y los mejores aliados son los iluminadores Wake Up & Glow Mon Amour de L'Oréal. Tienen mucho Glow pero quedan muy natural. Te hacen sentir más guapa pero sin dejar efecto máscara ¡vosotras me entendéis! Además le dan mucha frescura a la piel porque tienen un 92% de componentes de origen natural", ha confesado por su parte la influencer Paula Moya.

Así que después de descubrir que este iluminador en formato de gotas Wake Up & Glow de L'Oréal consigue ese efecto luminoso, natural y sobre todo sutil, que tanto nos gusta ver en los rostros de las celebrities y famosas, nos hemos puesto a investigar más sobre este producto beauty y además hemos descubierto que también es perfecto para las pieles secas. ¿La razón? Contiene aceite de coco que es perfecto para nutrir todo tipo de pieles.

Además, al aplicarse en gotitas es mucho más sencillo de utilizar que los iluminadores en polvo y aporta un efecto buena cara al instante sobre todo si lo aplicas en la punta de la nariz, la zona alta del pómulo, el arco del labio y un poco en la barbilla.

Gotas iluminadoras Wake Up & Glow, 12,95 euros. pinit L'Oréal.

Y si a esto le añadimos que su precio es solo de 12,95 euros, ahora si que ya no tienes excusa posible para no hacerte con él este verano ¿Preparada para presumir de una piel súper luminosa y llena de juventud como la de la influencer?

