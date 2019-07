12 jul 2019

La infinita sabiduría beauty de Instagram nos tiene enganchadas como si se tratase de la última serie de Netflix. En episodios anteriores alucinamos con el truco viral para secar las brochas con un churro de piscina, tomamos nota de la solución definitiva para disimular las ojeras con maquillaje y aprendimos a rizar el pelo en un minuto con tan solo una botella de plástico y un secador. En el capítulo de hoy: cómo colocar las pestañas postizas de forma rápida y fácil en casa, sin ayuda de un profesional.

Quién lo haya intentado sabe lo engorroso que puede resultar poner la cantidad correcta de pegamento en el párpado, esperar el tiempo adecuado y después, con ayuda de unas pinzas o con los dedos, tratar de alinear el pelo falso sobre nuestras pestañas para que quede natural y sobre todo, para que no se despeguen.

Pero eso se acabó. La bloguera de belleza Raye Boyce (@itsmyrayeraye en Instagram), ha compartido con todos sus seguidores el truco que lleva utilizando más de seis años y que le funciona de maravilla, tal y como podemos observar en el tutorial que acumula ya más de un millón de reproducciones.

"La gente me pregunta cómo puedo usar pestañas postizas casi todos los días y así es como lo hago", comenta la instagramer. ¿La clave? Un producto que parece un eyeliner negro pero que en realidad es un pegamento especial para las false lash. Se aplica como un delineador y no hay que esperar a que se seque. Inmediatamente puedes colocar las pestañas encima del líquido negro y no hará falta que pongas pegamento sobre ellas.

Lo mejor es que el pegamento para pestañas postizas Duo Brush On Adhesive está disponible en Amazon y solo cuesta 7,45 euros. ¿A qué esperas para presumir de mirada este verano?

