No sabes lo que cambia el rostro hasta que das con una buena máscara que alargue y voluminice las pestañas de una pasada. Una mirada intensa es, probablemente, lo que más buscamos las mujeres, incluso por delante de dar con el rojo perfecto para los labios. Y ahora lo tienes muy fácil con las fórmulas y los cepillos más avanzados. Así, si todavía no has dado con el rímel que no apelmace, el favorito de Rosalía puede servirte de inspiración.

El estilo beauty de la artista ha ido evolucionando al mismo ritmo que su carrera musical, la de una aténtica diva. ¿Y qué es de una diva sin unos ojos de impacto y un producto de maquillaje para conseguirlos?

Ficha la máscara Volume Effet Faux Cils de Yves Saint Laurent y combínala al natural o con sombras metalizas como ha hecho Rosalía al más puro estilo YSL. Su cepillo recto es perfecto para las pestañas más escasas porque aporta densidad a las pestañas creando un efecto postivo inmediato.

Sus ingredientes como la provitamina B5 o azúcares bioactivos aportan cuerpo a las pestañas y fija una curvatura que aguanta horas y horas. Para conseguir sacarle el mayor partido posible, aplica el producto desde la raíz hasta la punta en pequeños movimienos de zigzag para separarlas.

Puedes conseguirlo en El Corte Inglés por 36,30 euros y está disponible en otros cinco colores más para las más atrevidas. ¿Preparada para unas pestañas de altura?

Mascara de Pestañas Volume Effet Faux Cils Yves Saint Laurent. (36,30 euros). pinit el corte inglés

