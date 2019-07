17 jul 2019

Todo fue perfecto, medido y sin excesos. Con esa mezcla de control milimétrico y buen gusto al que nos tienen acostumbradas en su perfil de Instagram para Lovely Pepa. Alexandra Pereira se casó el pasado fin de semana con el empresario libanés Ghassan Fallaha, en el Mentidero de la Villa (Madrid). Y aunque habrá tiempo de comparar los estilos (sospechosamente parecidos) de las nupcias de Pereira, María Pombo y Rocío Osorno, nos queremos quedar aquí con un mínimo detalle del grooming de Lovely Pepa que nos ha convencido cien por cien: el tono del esmalte de uñas de su manicura. La vamos a copiar ya sí o sí.

Un primer plano de las manos de los novios en el que podemos admirar la manicura de Lovely Pepa. pinit INSTAGRAM

La verdad es que en las cuidadísimas manos de Lovely Pepa la manicura luce perfecta. Tenemos suerte: son unas uñas que están a nuestro alcance perfectamente porque no son excesivamente largas, e incluso podemos conseguirlas fácilmente con acrílico. El acabado redondeado es perfecto para el color que ha elegido y que nos vamos a propiar ahora mismo: el tono Tiramisu for Two (Tiramisú para dos) de OPI, la firma de esmaltes de uñas para la que Alexandra Pereira fue embajadora y una de las más prestigiosas de su sector.

El mensaje de Lovely Pepa en sus stories de Instagram en el que nos muestra su esmalte de uñas. pinit INSTAGRAM

Alexandra Pereira eligió esta manicura en My Little Momo, el salón especializado de Madrid donde acude a arreglarse las uñas. Fue un acierto total este tono (11,26 euros) que, además de tremendamente romántico, puede solucionarnos a nosotras la papeleta de las uñas durante casi todo el verano. No solo es un tono nude precioso que resaltará el bronceado que ya estamos empezando a adquirir. Además, se salta absolutamente la tendencia de uñas de colores o muy decoradas que estamos viendo este verano. ¿Acaso hay mejor manera de destacar que no seguir la corriente?

