22 jul 2019

Escoger la base de maquillaje perfecta parece misión imposible. En el momento de la elección no solo hay que tener en cuenta cuál es el tono perfecto –los expertos dicen que es el que se funde perfectamente con tu piel a la altura de la mandíbula–, sino que también hay que escoger la textura adecuada y la fórmula maravillosa, que no es otra que aquella que ofrezca cobertura sin renunciar al aspecto natural, que permanezca impecable el máximo tiempo posible y que no se derrita con las altas temperaturas.

La verdad es que encontrar una base que cumpla todos estos requisitos parece imposible, pero nosotras hemos dado con ella. Airbrush Flawless Foundation

es la nueva base de maquillaje de Charlotte Tilbury, que dura 16 horas, proporciona cobertura total y un acabado mate natural y está diseñada a prueba de sudor, humedad y agua. “Cuando uso esta base la gente me pregunta si me he hecho algo. Me preguntan si me he ido de vacaciones. ¿Cómo es que tu piel luce tan fresca y joven? Elimina rojeces, rosácea y acné”, asegura la propia Charlotte. “Su fórmula contiene unas mezclas de pigmentos que equilibran todos los subtonos de la piel y la línea está compuesta por 44 tonos: 14 subtonos fríos que elevan los tonos de la piel, 16 neutros para optimizarlos y 14 cálidos para destacarlos), añade la maquilladora.

bases de maquillaje Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury (40 €/u). pinit D.r.

Además, este producto también cuida tu piel a largo plazo. Su fórmula contiene péptidos que reducen el aspecto de las arrugas hasta en un 22 % después de ocho semanas de uso del producto y un ingrediente que aporta un extra de hidratación que dura 24 horas y elasticidad y elimina la necesidad de usar una prebase. Por no hablar de que los poros se reducen hasta en un 95 %, aporta una sensación de frescor en la piel, gracias a que este productos libera mentol para dar esa sensación suave y refrescante, y actúa como barrera ante los agentes contaminantes.

