22 jul 2019

Muchísimas personas aprovecharon la semana pasada los descuentos de Amazon Prime Day para hacer sus compras beauty, fecha en la que Lady Gaga lanzó al mercado su nueva marca de maquillaje, Haus Laboratories. Y, a pesar de que los productos de la cantante no tenían ningún tipo de rebaja, su lanzamiento se ha convertido sido todo un éxito.

La acogida de Haus Laboratories ha sido tal, que algunos de sus productos han pasado en pocos días a ser considerados best seller, a pesar de haber hecho su debut rodeados de otros cosméticos con grandes descuentos. De hecho la firma ha recibido tantos pedidos por adelantado de los miembros de Prime, que el mismo lunes pasó a formar parte de la lista de las diez marcas más vendidas del día. Y eso que esta vez los pedidos no se recibirán en dos días, como es habitual para los miembros de Prime, sino que el maquillaje no saldrá de los almacenes de Amazon hasta el 17 de septiembre, fecha en la que se lanzará oficialmente la marca.

Pero, ¿qué productos han tenido más éxito entre el público? A partir del miércoles tanto Le Riot Lip Gloss Duo –una pareja de brillos de labios que se presenta en tres combinaciones diferentes de colores– como el RIP Lip Liner Duo –dos lápices labiales que también ofrecen tres combinaciones cromáticas distintas– fueron los más vendidos en sus categorías de Amazon.

La propia Lady Gaga es quien sale en las RRSS de Haus Laboratories enseñando cuáles son sus productos preferidos de la marca. pinit Instagram:: @hauslabs

De hecho, la propia Sarah Tanno, maquilladora de Lady Gaga y directora artística global de Haus Laboratories, ha asegurado que el dúo de lápices de labios es una elección especialmente buena, ya que no solo se puede usar para perfilar los labios, sino también para rellenarlos con ellos, como hace la propia intérprete de Shallow. “A Lady Gaga le gusta maquillar sus labios con otros productos, como si fueran una barra de labios. Este labial proporciona cobertura completa y su fórmula es cremosa”, ha escrito la maquilladora en su Instagram.

