7 ago 2019

Compartir en google plus

Sol, playa y vacaciones son sinónimo de diversión; también en cuestión de maquillaje. Deja en tierra los colores aburridos e incluye en tu neceser de viaje colores tonos brillantes que llenen de vida tus looks tanto diurnos como nocturnos. El maquillaje vibrante es una de las tendencias que más a triunfado en las pasarelas de primavera/verano, por lo que, si no lo has introducido aún en tu maquillaje, aprovecha tu escapada veraniega para adornar tus ojos de azul, verde, fucsia, naranja o de cualquier color potente con el que te sientas cómoda.

Sombra naranja

Si eres de las que no concibe salir de noche sin lucir unos ojos ahumados, esta opción es para ti. En vez de utilizar colores dramáticos como el negro o el gris, puedes llevar unos smokey eyes naranjas, que envuelven tu imagen en un halo tropical. Opta por una sombra mandarina o colar, que puedes combinar con tu colorete e incluso con un labial que esté en la misma línea cromática y así tener un rostro con un aspecto de lo más fresco.

A Emma Stone le gusta probar difeentes colores de sombra de ojos. pinit gtres

Máscara de pestañas verde

El dúo compuesto por un delineador de ojos verde esmeralda y una máscara de pestañas del mismo tono es perfecto para sacar lo mejor de los ojos marrones. Para que las pestañas tengan más importancia, aplica un primer blanco antes de la máscara verde. Y, si quieres una mirada más intensa, añade al eyeliner verde superior e inferior uno negro en la línea de las pestañas superiores y también en la línea de agua.

Janelle Monáe se atreve con maquillajes diferentes y divertidos. pinit gtres

Eyeliner azul

El azul eléctrico es un tono que combina perfectamente con la piel morena. Para conseguir este look tienes que dibujar primero un eyeliner, lo más pegado posible a la línea de las pestañas, y después aplicar encima sombra de ojos del mismo color con ayuda de un pincel fino. Y un poco de sombra perlada en la zona del lagrimal es perfecta para aportar un extra de luz y agrandar la mirada. Termina con dos capas de máscara color negro sobre las pestañas superiores y un toque de la misma en las inferiores.

El eyeliner de Sara Sálamo es sensillo, pero de lo más favorecedor. pinit gtres

No te pierdas...

- Azul piscina, el color de sombra de ojos que va a arrasar este verano entre famosas e influencers

- Tres formas de maquillarte los ojos con sombras verdes, el tono de moda

- Cinco trucos de maquillaje para hacer que tus ojos parezcan más grandes