5 sep 2019

Kim Kardashian se he convertido en un magnate del maquillaje y, a pesar de que se sabe los trucos de algunos de los mejores maquilladores de mundo, técnicamente no es una maquilladora. Por eso lleva una década confiando en el talento de Mario Dedivanovic para sus looks beauty, Sin embargo, el nuevo selfie de Instagram de Kim demuestra que ella ha tomado buena nota de la técnica de su maquillador de cabecera y la ha lllvado a la práctica con su maquillaje Do it Yourself.

Kim ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que luce su maquillaje característico: tonos nude con un acabado mate, pero con una piel luminosa. Y, aunque al ver la instantánea lo lógico es pensar que el artífice del look es Dedivanovic, en el momento de leer el pie de foto la cosa cambia… “Me he maquillado yo misma”, es el texto que ha escrito Kim. “He usado Glam Bible Bundle y Powder Contour & Highlight Palette, en tono Medium, de mi marca KKW Beauty”, añade.

Este es el look beauty que se ha hecho Kim Kardashian, sin ayuda de ningún maquillador o peluquero. pinit Instagram: @kimkardashian

Los comentarios de sus seguidores, quienes han alabado las habilidades de la scocialité con los pinceles y brochas de maquillaje, no han tardado en llegar. Sin embargo los que más han sorprendido han sido los que han dejado el equipo de belleza que trabaja habitualmente con Kim. “Se ve muy bien”, ha escrito LillyGhalichi, fundadora de Lilly Lashes, las pestañas preferidas de Kim, “Amor”, ha declarado Mary Phillps, maquilladora con la que ha trabajado la mujer de Kanye West. Su peluquero, Chris Appleton se ha centrado en su pelo, poniendo “Adoro las horquillas de clip”, mientras la también peluquera Justine Marjan, con quien también ha trabajado, ha declarado “Guau. Lo has clavado”.

Que no cunda el pánico entre los colaboradores habituales de la hermana mediana Kardahsian, porque todo apunta a que este look se debe únicamente a que le apetecía jugar a ser maquilladora y peluquera por un día. Seguro que vuelve a contar con su maquillador y peluquero habituales para su próxima cita pública.