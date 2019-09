13 sep 2019

Los labios rojos son capaces de solucionar cualquier look y de poner buena cara a cualquier rostro en segundos, eso es indiscutible. Y eso es lo mismo que sucede cuando hablamos de los looks de invitada, en los que este tipo de labiales hacen resaltar aún más cualquier estilismo.

Pero lo cierto, es que a pesar de ser un labial que seguro que está entre los básicos de neceser de casi todo el mundo, no siempre es fácil encontrar ese color rojo intenso que se adapte a nuestro tono de piel, a nuestro look de invitada y que además lo haga resaltar.





VER 8 FOTOS Ocho barras de labios perfectas para cualquier tipo de boca

Así que por eso nos hemos fijado en una de las expertas en este tipo de estilismos para eventos: Sandra Majada. Y es que la influencer sabe que un look de invitada con labial rojo es un lookazo asegurado y no deja de demostrárnoslo en sus publicaciones de Instagram:

Y esta vez, ha sido la propia influencer la encargada de desvelar ese labial rojo intenso imprescindible que nunca falta en su bolso y no hemos podido evitar ficharlo.... "No me he separado de él en todo el verano porque el formato es muy chulo. A mi los labios rojos me gusta mucho perfilarlos para que queden muy perfectos y al ser este formato tan finito se hace súper bien", revelaba la influencer en sus stories de Instagram.

Sandra Majada ha mostrado en stories uno de sus labiales rojos favoritos. pinit Instgaram.

Sandra Majada opta por perfilar los labios en el mismo tono del labial para conseguir rellenar y aportar más volumen. Un de los trucos más usados por los maquilladores profesionales y con el que conseguirás un resultado impecable y que ya estamos pensando en copiar.

Así que por eso ya hemos fichado esta barra de labios ultrafina de la firma Hourglass en la web de Sephora y hemos descubierto que además de aportar un acabado satinado, jugoso y que no se emborrona, también ¡es recargable!

Lo encontrarás disponible en muchísimos tonos diferentes y el de Sandra Majada concretamente es el 'My Icon' cuyo precio en la web es de 35,95 euros.

Barra de labios ultrafina de alta intensidad recargable, tono My Icon, 35,95 EUR. pinit Hourglass.

¿A qué esperas para hacerte con él?