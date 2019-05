27 may 2019

No cabe duda, de que la modelo Yasmina Paiman se ha convertido en toda una influencer en Instagram y es que además hacer que muchos de sus looks ya se hayan convertido en nuestra nueva inspiración en el armario, también hemos podido comprobar que esta red social se ha convertido en su mejor altavoz para desvelarnos algunos de sus nuevos fichajes beauty.

Así que hemos puesto el foco en el neceser de la modelo y novia de Dani Mateo, para descubrir esos tres productos de maquillaje que se han convertido en sus nuevos básicos, tal y como ella ha desvelado en algunos de sus stories recientes en Instagram.

Si algo tenemos claro, es que en todas las publicaciones de Yasmina Paiman hay algo que siempre destaca: su rostro siempre perfecto.

No sabemos si estos productos serán la razón de que la modelo siempre aparezca perfecta en sus fotografías, pero nosotras por el momento ya los hemos fichado en nuestro neceser como esos básicos para llevar siempre en el bolso con los que poder refrescar nuestro maquillaje y pasar en segundos de un look working a un look afterwork. ¡Toma nota!

1. Ambient Lighting Palette: Esta paleta de polvos iluminadores para el rostro de Hourglass cuenta con tres tonos de polvos iluminadores cuya tecnología fotoluminiscente permite filtrar la luz penetrante y afinar el aspecto de la tez. Yasmina Paiman asegura que uno de los tonos de esta paleta es un polvo de acabado y la modelo lo usa "para fijar el corrector en la zona de la ojera".

2. Vanish Seamless Finish Foundation Stick: Esta base en stick de Hourglass proporciona una cobertura total casi indetectable. Yasmina Piman se decanta por este tipo de bases sobre todo "para viajar y para el día a día. Creo que son más fáciles y rápidas de usar", ha asegurado la modelo en uno de sus stories recientes.

3. Barra de labios ultrafina de alta intensidad recargable: Yasmina Paiman se decanta por el tono I'm addicted de esta barra de labios ultrafina que ofrece un color saturado y un perfecto acabado satinado. Además sus tonos son intensos, de larga duración y no se emborronan.

¿Ya se han convertido en tus nuevos imprescindibles?

