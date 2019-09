18 sep 2019

Compartir en google plus

Nuestra lista de imprescindibles en el neceser no deja de crecer y es que puede que ya sepas cuál es ese labial rojo intenso perfecto para todos tus looks, ese eyeliner ideal para ti o esa máscara de pestañas con la que siempre consigues una mirada de impacto, pero en lo que se refiere a no separarse de una única base de maquillaje... Eso sí que es misión imposible.





VER 5 FOTOS Las 5 máscaras de pestañas más vendidas de Amazon que están rebajadas y que harán milagros con tu mirada

Y la razón de que sea así, tiene que ver con que nuestra piel cambia constantemente, ya sea por la época del año en la que nos encontremos, por lo morena que estés, por las horas que tenga que resistir tu maquillaje intacto, por si tu piel se ha vuelto grasa o seca... En definitiva, hay cientos de factores que pueden condicionar que cambiemos nuestra base de maquillaje...

Y esta vez hemos pensado en que, ahora que llega el momento de volver a sentarnos frente al ordenador durante horas en la oficina y que has dado por finalizadas tus vacaciones, puede que sea el momento perfecto para decantarte por una nueva base de maquillaje. Una base que, además de garantizarte un rostro luminoso, radiante, perfecto y con buena cara, también te asegure lucir una piel lisa y sin imperfecciones (sin esos antiestéticos granitos, poros dilatados o manchitas del sol), pero sin la necesidad de ser una base demasiado cargada. Y ¡la hemos encontrado!

O mejor dicho, la influencer Marta Carriedo ha dado con ella y de hecho ya forma parte de sus imprescindibles de neceser. Ella misma lo compartía hace unas horas en sus stories de Instagram:

Marta Carriedo ha compartido en stories su nueva base de maquillaje favorita del neceser. pinit Instagram.

Esta vez se trata de la base ligera de maquillaje de Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Foundation. Una nueva base de la firma, centrada en garantizar un rostro perfecto y sin poros, gracias a su fórmula de cobertura total que dura todo el día y que ofrece un acabado mate espectacular. Pero lo mejor, es que entre sus ingredientes cuenta con Replexium, un ingrediente perfecto para reducir la aparición de arrugas hasta un 22% después de 8 semanas y que también estimula la hidratación.

Airbrush Flawless Foundation, 40 EUR. pinit Charlotte Tilbury.

Nosotras ya la hemos fichado en nuestra lista de imprescindibles para el cambio de neceser de cara a este otoño. Si tú también piensas hacerte con esta nueva base de maquillaje y despedirte de los poros abiertos, solo nos queda decirte que podrás encontrarla disponible en la web de Sephora y por 39,95 euros ¡en 46 tonos diferentes!

¿A qué esperas para encontrar el tuyo?