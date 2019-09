9 sep 2019

Si alguna vez te has teñido o llevas mechas, puede que tu también recuerdes que tu cabello era mucho más brillante, sano y perfecto antes de comenzar a teñirlo y que según has ido añadiéndole mechas o color de nuevo, ha empezado a perder más y más vitalidad. Estos daños sumados a los efectos del sol, la salitre y el cloro a los que hemos estado expuestas este verano, pueden acabar por convertir nuestra melena en un auténtico quebradero de cabeza. Pero ¡tranquila! porque Marta Carriedo nos ha dado las claves para evitar que esto ocurra.

Para empezar, la influencer no deja de cuidar su cabello y durante sus viajes por trabajo aún más. Así que nos ha recomendado dos productos que podrás llevar en tamaño viaje a cualquier sitio y que salvarán tu cabello desde la primera aplicación: "Me he comprado este producto de Olaplex en Sephora. Es un aceite que deja el pelo súper brillante e hidratado en las puntas durante el día. Estoy utilizando también la mascarilla para por la noche para dormir y me va súper bien. Lo refuerza, lo repara y lo deja súper hidratado", ha asegurado en sus stories la influencer.

Marta Carriedo ha mostrado ambos productos reparadores para el cabello en sus últimos stories de Instagram.

Y la sorpresa nos la hemos llevado al buscar en la web estos dos productos beauty, que ya nos parecen casi milagrosos por sus numerosos beneficios. Por un lado, el Olaplex 7 Boinding Oil, es un aceite seco de peinado con efecto reparador y altamente concentrado, que no necesita aclarado. Es perfecto para recuperar el brillo, aporta suavidad, hace mucho más manejable nuestro cabello, protege el color, repara los daños, fortalece, reduce el encrespamiento y protege del calor ¡lo tiene todo!





Y por otro lado Olaplex Hair Perfector Nº3, es ideal para fortalecer el pelo desde dentro, reducir su rotura y mejorar su apariencia. Esta especie de mascarilla, deberás aplicarla con el cabello ligeramente húmedo de medios a puntas, esperar 10 minutos y luego deberás aclararlo y seguir con el champú y el acondicionador como de costumbre.

Pero si ya estás pensando en incorporar, como la influencer, estos productos a tu neceser de viaje, tenemos una mala noticia. Y es que el aceite aún no ha salido a la venta en España... Pero se espera que para primeros de 2020 lo haga. Así que ¡estaremos muy atentas!

En cuanto al Olaplex Hair Perfector Nº3, ese ya podrás encontrarlo disponible en Amazon por solo 17,49 euros.

Olaplex Hair Perfector Nº3, 17,49 euros.

¿A qué esperas para hacerte con él?