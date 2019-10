4 oct 2019

Compartir en google plus

Las pestañas imponentes son unas de las protagonistas del maquillaje de otoño. No solo diseñadores como Brandon Maxwell, Tomo Koizumi y Each x Other lo han dejado claro en sus desfiles, sino que famosas como Lucy Boynton también se han atrevido a lucirlas en versiones alocadas sobre la alfombra roja. Y, aunque las máscaras de colores tuvieron su auge a principios de año, esta temporada el petróleo es el que amenaza con convertirse en el rey cromático en forma de petrol lashes.

Este nuevo tono, que se consigue mezclando una máscara de color azul índigo y otra negra, aporta intensidad, dramatismo y fuerza a la mirada, y seguro que pronto comenzarán a utilizar famosas e influencers para sus looks nocturnos. “El tinte mineral azul intensifica la mirada y también proporciona mayor profundidad a la segunda capa, de color negro. El resultado es un intenso tono petróleo que llena la mirada de misterio”, asegura el maquillador Miquel Cristóbal. La marca Revitalash ha lanzado al mercado un producto dos en uno, que incluye estos dos tonos en un primer azul y una máscara negra; pero si tú no tienes esta referencia puedes usar dos máscaras de pestañas efecto volumen, de dos colores diferentes.

Double Ended Voluminizing Mascara de RevitaLash (30 €). pinit d.r.

La clave para conseguir un volumen de escándalo es la aplicación. “Comienza aplicando el color azul desde la base de las pestañas, girando hacia arriba y hacia fuera, para conseguir separar, definir y alargar”, explica Cristobal. Después haz lo mismo con la máscara de color negro, “trabajando siempre desde la raíz de las pestaña en movimiento de zigzag, para engrosar y levantar”, añade. Un truco: no esperes a que el primer producto se seque, sino que tienes que aplicar la segunda capa con la primea aún húmeda para evitar los grumos.