10 oct 2019

Aviso número 1: este post no es para perezosas. Es para aquellas que quieran dejar atrás el maquillaje natural y ligero del verano para dar la bienvenida a un rostro más potente y sexy de la mano de uno de los maquilladores más prestigiosos del momento.

Neil Young, uno de los maquilladores más cotizados de las pasarelas internacionales, se ha convertido en el embajador de la nueva colección de maquillaje de Douglas. Y con ella ha creado tres looks de maquillaje fácil de los no perdimos detalle durante el Douglas BEAUTYland en el primer aniversario de The New Douglas. Tenemos para ti los productos y tenemos para ti el paso a paso para que los puedas copiar en casa como una auténtica profesional. Aviso número 2: vas a arrasar este otoño.

El poder de unos labios rojos

El rouge, ese tono que amas u odias por su poder para atraer todas las miradas y por no saber cómo combinarlo en muchas ocasiones. Eso se acabó. Este maquillaje está creado para que quede bien en todos los rostros.

Irresistible chic: look 1 de maquillaje realizado por Neil Young para Douglas. pinit d.r.

1. Cara: después de tu hidratante habitual, aplica un primer para preparar la piel y dar luminosidad. Con la ayuda de un corrector, elimina esas pequeñas imperfecciones y aplica posteriormente la base de maquillaje Douglas Ultralight Foundation con una brocha. Conseguirás una piel lisa y nutrida. No te olvides del iluminador y el colorete para un acabado de lo más atrayente.

2. Ojos: ¿un color que combine con el rojo de los labios? Su color terciario, el rosa. Aplica sombra de ojos en el interior y centro del párpado, el tono Tender de la nueva Douglas Pink Nudes Mini Eyeshadow Palette, y el tono Gentle en el exterior y pliegue del párpado. Utiliza máscara de pestañas para agrandar la mirada al 100%.

3. Labios: color intenso, de larga duración y ultrasexy. Delinea los labios con un lápiz rojo para perfeccionar los bordes y rellénalos con el labial Douglas Mad Matte Lipstick shade tono 15 Scarlet Infinity.

1. Mad Matte Lipstick en el tono 15 Scarlet Insanity. 2. Base de maquillaje Ultralight Foundation. 3. Paleta Mini Eyeshadow Palette Pink Nudes. pinit d.r.

La fuerza y el brillo del dorado

"Una seducción dorada que realza la piel, con una tez que parece brillar desde el interior. Qué mejor manera de conseguir este efecto que con destellos dorados, una luminosidad dorada y una sombra de ojos, también dorada", explica Neil Young sobre el segundo look con el que lucirás un rostro besado por el sol irresistible.

Golden Allure: look 2 de maquillaje realizado por Neil Young para Douglas. pinit d.r.

1. Cara: realiza la misma rutina que en el look anterior, pero esta vez hay que destacar el bronceado. Para ello utiliza unas gotas del nuevo Douglas Drop & Mix Glow Drop (12,99 euros), en el tono 6, en la parte superior de los pómulos, con las yemas de los dedos y realiza un pequeño contouring con el Douglas Bronzing Powder (15,95 euros). Aplícalo sobre la parte inferior de las mejillas, sienes y mandíbula.

2. Ojos: es hora de aplicar las sombras doradas como si fueras una estrella de cine. ¿Con qué productos? Con el tono 240 de la paleta Metallic Gold Mono Eyeshadow y el lápiz Douglas kohl pencil en el tono 4 Hazelnuts.

3. Labios: color natural pero con efecto relleno. Aplica el Douglas Glorious Gloss, en el tono 2 Nectarine, para unos labios sensuales. (9,99 euros).

1. Douglas Drop & Mix Glow Drop, en el tono 6. 2. Douglas Glorious Gloss, en el tono 2 Nectarine. 3. Douglas Bronzing Powder. pinit d.r.

El glamour de un smokey eyes bien hecho

¿Para el look 3? Un maquillaje de noche impactante gracias a un smokey eyes metalizado que nunca falla. Una técnica mucho más sencilla de lo que parece en la que se pueden utilizar, según Neil Young, "número de productos mínimo, para un efecto máximo”.

Fabolous Glam: look 3 de maquillaje realizado por Neil Young para Douglas. pinit d.r.

1. Ojos: para empezar, utiliza un lápiz negro para la línea superior de las pestañas y difumina con un pincel. Haz lo mismo en la línea inferior. Para la base del párpado aplica el tono Douglas Mono Eyeshadow Dark Grey tono 180 y difumina, Añade el toque de color y enmarca la línea de las pestañas con la sombra Douglas Mono Eyeshadow Metallic Blue, en el tono 850. Con el Douglas Kohl Pencil Black. Rellena el párpado superior y vuelve a difuminar. El toque final queda en manos de la Douglas Exception’eyes Mascara (15,95 euros) para dar volumen y longitud a las pestañas.

2. Labios: opta por un acabado satinado y nude con el labial Vibrant Satin Shade, en el tono 1 (12,95 euros)..