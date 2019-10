24 oct 2019

A fuerza de repetirlo, el maquillaje de todos los días, incluso su versión para citas especiales, termina convirtiéndose en un refugio seguro del que nos cuesta salir. Imposible arriesgarse a cambiar la rutina del make up, sobre todo porque le dedicamos el tiempo justo y no queremos arriesgar todo el look al final. Sin embargo, podemos hacernos fuertes en las técnicas conocidas con mínimas decisiones relativas al color. Es lo que vemos en Kate Bosworth: el contraste entre una sencilla sombra de color rosa y el lipstick rojo es fantástico. Si este dúo aparentemente imposible triunfa en la moda, ¿por qué no en la tendencia de maquillaje?

La modelo Ash Walker apuesta por contrastar el color en el maquillaje. pinit INSTAGRAM

Podemos ver una versión del mismo truco en este maquillaje de la modelo Ash Walker. Aquí el contraste no se busca entre ojos y labios sino en las sombras: qué gran idea oponer al fucsia del párpado superior un marrón. Es totalmente inesperado y controladamente arriesgado.

Hunter Schafer lleva el make up monocolor rosa que arrasa en la tendencia. pinit INSTAGRAM

Inevitable incluir en esta selección de ideas el diseño de maquillaje que está triunfando entre las jóvenes estrellas de Hollywood: un total look monocolor en rosa. Hunter Schafer, protagonista de la serie "Euphoria", lleva el mismo tono en ojos, mejillas y labios. Importante: sin máscara de pestañas.

Dua Lipa lleva una sombra en shock rosa perfecta para las morenas. pinit INSTAGRAM

En Dua Lipa vemos el reverso del maquillaje en rosa de Hunter Schafer, perfecto para las bellezas morenas cuya tez pide más intensidad de color. En vez de buscar un sutil efecto velo, optamos por un shock de color rosa fuerte en la sombra de ojos, aplicándolo sobre todo el párpado, pero dejando una línea horizontal paralela a las cejas libre. Impactante.

Un fantástico maquillaje retro-ochentero de Jodie Comer. pinit INSTAGRAM

Otra idea de maquillaje perfecta para las que no tienen tiempo (ni ganas) de probar nuevas técnicas ni ensayar formas y dibujos. Se trata de un diseño de espíritu ochentero que funciona perfectamente en la actriz Jodie Comer: se trata de combinar el 'cat eye' con eyeliner clásico, con un delineado en malva en las pestañas inferiores. Imprescindible añadir otro contraste de color en los labios, en este caso un coral.

Gigi Hadid con un diseño de sombra de ojos gráfica. pinit INSTAGRAM

Gigi Hadid lleva un maquillaje más arriesgado, pero indudablemente sencillo. Sobre una base y unos labios en tonos naturales y nude muy cremosos, este diseño se limita a dibujar dos líneas horizontales paralelas a las cejas en la zona más baja del párpado fijo y rematar con un punto en el centro del párpado inferior. El truco para que se entienda este make up está en elegir a un color que conecte con lo que llevamos puesto.

La maquilladora de celebrities Katie Jane Hughes. pinit INSTAGRAM

La maquilladora de las celebrities Katie Jane Hughes ha colgado en su perfil de Instagram una idea de maquillaje con la que cualquiera puede actualizar su maquillaje de todos los días: basta delinear el lacrimal con un lápiz flúor. El naranja combinado con las sombras marrones resulta espectacular.

La maquilladora estrella japonesa Naoko Csintu. pinit INSTAGRAM

No podemos dejar de añadir un diseño de sombra de ojos algo más arriesgado, pero fantástico para Halloween, Nochevieja u otras citas nocturnas. Se trata de una idea de la maquilladora de famosos Naoko Csintu: basta dibujar esa sombra con forma de gigante 'cat eye' con un lápiz de ojos azul. El contraste con los labios rojos le da el toque de sofisticación justo y deseado. Genial.