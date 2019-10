27 oct 2019

Conseguir unos labios rojos perfectos y con acabado aterciopelado es la clave para obtener un look clásico, atrevido y moderno al mismo tiempo. Siempre garantizan un maquillaje perfecto para llevar con un estilismo de invitada, un look de noche, para ir de fiesta o para lucir simplemente en un look de diario con unos sencillos vaqueros y una camiseta básica. Pero descubrir ese labial rojo perfecto que dure intacto todo el día no siempre se hace sencillo, por eso hemos recurrido a una de nuestras famosas favoritas. Esta vez hablamos de Nuria Roca y de uno de sus labiales rojos favorito, por el que sus seguidoras no dejan de preguntarle en Instagram.

Y es que todo lo que luce Nuria Roca en la red social o en sus colaboraciones en El Hormiguero acaba agotándose en pocas horas. Eso es lo que podría pasar con esta barra de labios roja de YSL de la que no se separa y que le hemos visto lucir en varios de sus últimos looks. Nos referimos a un rojo de labios mate. intenso y aterciopelado con el que la presentadora ha conseguido el maquillaje más favorecedor de la temporada.

Nuria Roca ha lucido este tono de labial en varias de sus últimas apariciones en El Hormiguero. pinit Gtres.

Solo ha necesitado una base cercana a su tono de piel natural, un ligero toque de sombra de ojos negra, una máscara de pestañas potente para dar con el look perfecto y su labial rojo Tatouage Couture matte stain en el tono 01.





VER 8 FOTOS Ocho barras de labios perfectas para cualquier tipo de boca

Ella misma se ha encargado de desvelarlo a través de uno de sus recientes stories en la red social.

La presentadora se ha encargado de desvelar su color de labial favorito en uno de sus stories recientes. pinit Instagram

Así que nosotras ya hemos fichado este pintalabios líquido para incorporarlo a nuestro neceser este otoño y hemos descubierto que se trata de un labial de larga duración que garantiza unos labios de impacto y con efecto mate ultra intenso. Pero lo mejor, es que está disponible en 17 tonos más.

Para conseguir unos labios rojos tan perfectos como los que le hemos visto a Nuria Roca, te recomendamos que primero los perfiles con el lateral afilado del aplicador y que después apliques una capa de labial desde el centro a los laterales con ayuda de la parte más ancha del aplicador. ¡Conseguirás unos labios perfectos y de impacto!

Labial Tatouage couture matte de Yves Saint Laurent (nº1), 36,55 EUR. pinit YSL.

Aún podrás conseguirlo en la web por 36,55 euros ¡No podrás prescindir de él este otoño!