11 nov 2019

No hemos alcanzado aún el ecuador del mes, pero no importa. Porque no podemos dejar de pensar en los descuentos y promociones que nos esperan dentro de un par de semanas, en una de las citas más importantes del calendario de cualquier aficionado a las compras, el Black Friday. Puede que, como buena mujer previsora, ya hayas apuntado todas las claves para disfrutar de los descuentos en las prendas tendencia de este otoño. Pero el próximo 29 de noviembre no está reservado únicamente a la moda, y muchas cadenas de perfumerías, además de alguna firma de cosméticos, también se apuntan a esta cita.

Si queremos aprovechar para renovar nuestro neceser, permitirnos ese capricho que llevamos meses deseando o, simplemente, hacernos con el maquillaje perfecto para Nochevieja, el Black Friday es la oportunidad que estábamos esperando para lucir impecables cuidando nuestro bolsillo. Estas son algunas de los descuentos, firmas y promociones que tienes que tener en cuenta a la hora de disfrutar del Black Friday.

El universo de posibles compras en el Black Friday es infinito. pinit Unsplash

Amazon Beauty: La compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios no tiene tiempo que perder y en su web ya se pueden reservar algunos de sus productos rebajados, o comprar otros. Lámparas secadoras de uñas, sets de brochas por 9 euros, cremas y sérums están en la lista de próximos descuentos que, en algunos casos ya comienzan en cuestión de horas, y en otros de días. El calendario de Adviento de la compañía, que tenía un precio de 69 euros, se queda en 49.

Douglas: La cadena de perfumerías y belleza pondrá sus productos de parafarmacia, perfumería, higiene y maquillaje con descuentos que oscilan entre el 20 y el 70% de descuento. L’Oreal, Rimmel, Bourjois o LaRoche fueron algunas de las marcas rebajadas que pudimos adquirir en la edición pasada, y que esperamos que vuelvan en este Black Friday. Además habrá promociones especiales con packs de 2x1 y 6x3.

MAC: El templo del maquillaje está acostumbrado a comenzar esta cita con las rebajas hasta una semana antes del Black Friday, así que habrá que permanecer atentos si queremos disfrutar de descuentos de hasta el 25%.

pinit Unsplash

Primor: La cadena de cosméticos y perfumes con granes descuentos tienen previsto tirar la casa por la ventana un Black Friday más, con promociones 2x1, 3x2, 6x3 y descuentos de hasta el 90% en algunas marcas y productos. Las tiendas físicas y la web tienen ofertas diferentes, por lo que puede ser interesante para nuestro neceser echar un ojo a las dos versiones.

Sephora: La cadena de cosméticos francesa no ha concretado sus ofertas pero ya promociona en su web la gran fecha de rebajas. Tienen previsto realizar descuentos en sus principales marcas, tanto en la página como en las tiendas físicas, y es una de las pocas firmas que no espera a la llegada del viernes para lanzar sus promociones. Si tienes algún capricho de belleza en tu lista de deseos, este es tu momento.

Las amantes del maquillaje también podemos disfrutar de un Black Friday cargado de ofertas. pinit Unsplash

The Body Shop: Maquillaje, fragancias, cremas y todo tipo de productos inspirados por la naturaleza también tendrán descuentos en la web y las tiendas de la firma francesa. Y por cada transacción realizada, en colaboración con Pla Internacional UK, The Body Shop donará dinero para niñas de Brasil e Indonesia.

Kiehl's: La marca estadounidense especializada en productos para el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello también se apunta a esta fiesta de los descuentos rebajando el precio de algunos de sus productos más vendidos, como el sérum reparador de noche Midnight Recovery Concentrate, la crema hidratante Ultra Facial Cream o la antiarrugas Super Multi-Corrective Cream.