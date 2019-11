4 nov 2019

Lo sabemos... Acabamos de inaugurar el mes noviembre y ya estamos pensando en Nochevieja, pero es que aunque todavía nos quede más de un mes para celebrar el fin de año, las nuevas colecciones no dejan de recordarnos que esta fecha está cada vez más cerca. De hecho, las lentejuelas han vuelto a recuperar el protagonismo en las webs de nuestras firmas de ropa favoritas, también los looks de fiesta e incluso los maquillajes.

Sí como lo lees, ya hemos fichado dos opciones de maquillaje con toque brilli brilli que nos han parecido perfectas para triunfar en nuestros próximos looks de fiesta y las hemos encontrado ¡en Zara!

Además esta próxima Nochevieja tenemos muy claro que será una de las más atrevidas, en lo que se refiere a maquillajes ¿La razón? Los looks beauty de la serie de HBO 'Euphoria', siguen llenando de colores llamativos y glitter la mayoría de maquillajes que vemos en las pasarelas, alfombras rojas y en redes sociales. Así que la originalidad estará asegurada y estos dos maquillajes de Zara nos lo han confirmado.

Opción 1:

Maquillaje con purpurina dorada a modo de sombra de ojos. pinit Zara.

Este maquillaje que hemos fichado en la nueva colección de Zara es perfecto para las que quieran convertirse en el centro de atención de la noche y es que su diseño va un paso más allá de los típicos looks de ojos ahumados. Esta vez solo necesitarás aplicar purpurina dorada por todo el párpado móvil y de la misma forma que aplicas normalmente tu sombra de ojos. ¿Para el resto del look? Una buena máscara de pestañas e iluminador en las zonas clave del rostro.





Te aconsejamos que si te decantas por este maquillaje, elijas un tono de labios natural que no recargue demasiado el look. Otra buena opción es cambiar el tono dorado de la purpurina por un tono plateado o de cualquier otro color llamativo que vaya bien con tu look.

Opción 2:

Maquillaje suave con cristales de colores y ahumado en color azul claro. pinit Zara.

Esta otra opción es más sencilla pero igual de favorecedora, sobre todo para los ojos claros. Solo necesitarás una sombra de ojos en azul claro con la que cubrirás toda la zona del párpado móvil y después tendrás que extenderla hacia los laterales de la sien como si se tratase del clásico rabillo con el que rematamos el delineado de ojos, pero un poco más exagerado. Para terminar el maquillaje de ojos solo necesitarás hacerte con pequeños cristalitos del mismo color, que irás pegando desde el extremo del ojo hasta el final de la sien.

Un poco de máscara de pestañas, colorete y un gloss en los labios serán más que suficientes para asegurarte un lookazo.

Pero si el color azul no te convence o no va con tu color de ojos, podrás hacer este mismo maquillaje con cualquier otro tono. El resultado será igual de favorecedor.

¿Cuál de estas dos opciones es tu favorita?