11 dic 2019

Las tendencias de maquillaje para el último mes de 2019 se están posicionando junto a los brillos y el glitter más puro que nada tiene que ver con el clásico plata. El color y los destellos ganan sin compasión y ya han invadido los looks beauty de famosas como Blanca Suárez o Paula Echevarría. Pero todavía hay quien desafía el estilo más barroco de la alfombra roja para mantener un rostro natural y sutil, como el último make up de Elena Furiase en el Festival du Film de Marrakech.

El maquillaje de Elena Furiase creado por Junior Cedeño para Dior Make Up. pinit cortesía dior makeup

Un maquillaje elegante y transversal, firmado por Dior Make Up y creado por Junior Cedeño, Maquillador Internacional de Dior Make Up. Ideal para sacar partido a los rasgos naturales en cualquier ocasión y a cualquier edad con tan solo tres toques a seguir en este paso a paso y seis productos imprescindibles que puedes conseguir para tu neceser.

1. Rostro liso, jugoso e iluminado

"Le doy mucha importancia al maquillaje, creo que en una alfombra roja todo el look es importante. Puedes estar muy bien maquillada que si el pelo no te acompaña o no vas vestida de una forma adecuada ese maquillaje tan bonito no va a lucir tanto", explica Furiase sobre el lugar que ocupa en su vida la belleza. Tanto o más para nosotras, como conseguir una piel pulida y perfeccionada trabajando minuciosamente una base de maquillaje mate y creando un contraste de luminosidad tras aplicar el highlight sobre los pómulos, el centro de la nariz y el arco de cupido.

1. Base de maquillaje DIORSKIN FOREVER Matte: 51€. 2. Iluminador DIORSKIN NUDE LUMINIZER: 45€. pinit d.r.

2. Despierta la mirada con la fórmula sombra+máscara

Solo se necesitan dos gestos básicos para rejuvenecer y despertar la mirada sin exceder el uso del maquillaje para ojos, la parte favorita de Elena Furiase en cualquier look de belleza: la sombra de ojos y la máscara de pestañas. "Prefiero acentuar un bonito ojo que los labios. Además, en mi familia nos solemos maquillar bastante parecidas. Nos maquillamos la mirada en el día a día con sombras de ojos muy similares", como las de la paleta Diorbackstage Custom Eye Palette.

1. Sombras de ojos DIORBACKSTAGE Custom Eye Palette: 51€. 2. Máscara de pestañas DIORSHOW PUMP ‘N’ VOLUME: 37€. pinit d.r.

3. Labios hidratados desde dentro

¿Cómo? Con los dos pasos imprescindibles que propone Dior con los que conseguirás unos labios más gruesos al instante. Hidrata con la clásica barra de labios Dior Addict Lip Glow 001. Después colorea con el labial satinado Rouge Dior RD Ultra Care en el tono 736.