3 dic 2019

La pasada noche tuvo lugar la celebración de los Fashion Awards 2019, una alfombra roja en la que además de ver a algunos de los rostros más conocidos, también pudimos disfrutar de algunos de los estilismos y looks beauty más espectaculares de la temporada. Entre ellos, uno de los que se ha llevado todos los aplausos, ha sido el de Irina Shayk. Un maquillaje con efecto 'no makeup' que destacaba aún más la belleza natural de la modelo.

El natural look sigue siendo una de las tendencias que pisan con fuerza en pasarelas y alfombras rojas. Un look natural que destaca por su simplicidad, pero que no te engañe, porque cada mínimo detalle en este tipo de maquillajes tiene truco.

De hecho, en ellos lo que más destaca es esa apariencia de piel luminosa y cuidada, en la que solo hay cabida para sombras de ojos y colores muy sutiles, como los que ha lucido la modelo en estos Fashion Awards.

Irina Shayk ha lucido un maquillaje natural con un recogido con efecto wet. pinit Gtres.

En este caso, Irina Shayk siguió ese consejo de sombra de ojos sutil y prescindió de la máscara de pestañas. Todo rematado con unos labios glossy, en un tono natural y con un recogido con efecto wet que dio aún más protagonismo a este maquillaje.

Si lo que estás pensando es en atreverte con un look de maquillaje como el de la modelo para esta temporada de eventos, te recomendamos que tomes nota de todos los pasos para conseguirlo:

Para los labios se ha decantado por un sencillo gloss de labios en un tono natural. pinit Gtres.

- Asegúrate de que tu piel esté cuidada e hidratada y no vale solo con una mascarilla el día antes o con una crema hidratante, también tendrás que tener en cuenta una rutina de limpieza y cuidado facial diarias.





- Aplica tu corrector ayudándote de las yemas de los dedos, en las zonas del rostro que necesites y de forma que quede bien difuminado con la piel.

- Remarca tus cejas con un ligero toque de sombra de ojos oscura, esto hará que parezcan más tupidas y que se vean definidas.

- Ayúdate del iluminador para aportar luz al rostro, en las zonas claves del arco de la ceja, la punta de la nariz, barbilla y parte superior de los pómulos.

- Recurre a los tonos tierra y ligeramente anaranjados para dar profundidad en los párpados, en los extremos de la frente y en las sienes. El objetivo es que parezca natural, así que asegúrate de que estas zonas queden bien difuminadas.

- Para terminar, aporta un toque de gloss en los labios en un tono natural y ¡listo!

¿Preparada para lucirlo en tus próximos looks de fiesta?