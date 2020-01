6 ene 2020

Compartir en google plus

A lo largo del año que ha estado promocionando Puñales por la Espalda, Ana de Armas ya nos había dejado claro que una alfombra roja no es un gran reto para ella. Pero esta madrugada ha confirmado que es una de las estrellas de cine de su generación con más clase y estilo, y puede compartir alfombra con mujeres como Cate Blanchett o Nicole Kidman sin ningún complejo.

La intérprete hispano-cubana, que tuvo que ver como Reneé Zellweger le arrebataba el premio al que estaba nominada, acudió a la ceremonia con un vestido de lentejuelas azules de Ralph & Russo. Y para acompañarlo escogió un look beauty minimalista en el que el centro de atención eran sus labios.

El rojo, protagonista abosluto. pinit GTres

Para no restar protagonismo a sus ojos en color avellana, la actriz se decantó por una sombra en tono marrón, con unas pestañas con volumen. Las mejillas quedaron bien perfiladas con un colorete en tonos rosados que complementaban a la perfección el rojo brillante de sus labios. Un tono que resaltaba tanto como las lentejuelas del vestido.

Ana de Armas sobre la alfombra roja. pinit GTres

En cuanto al peinado, Ana de Armas lució sobre la alfombra roja de los Globos de Oro una coleta baja con raya en medio, en un diseño muy elegante que dejaba el rostro despejado y cedía el protagonismo al maquillaje y las joyas que llevaba, todas de Tifanny & Co.

Maquillaje minimalista para destacar lo necesario para brillar. pinit GTRES

A pesar de no lograr el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera, la actriz ya se ha hecho un hueco entre las estrellas de Hollywood. Y lo ha hecho con un look deslumbrante que confirma que es una intérprete con estilo propio a la que no hay que perder de vista.