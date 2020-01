7 ene 2020

Lucy Boynton, la actriz estadounidense de orígenes británicos, ya fue protagonista de la alfombra roja de la pasada edición de los Globos de Oro con un estilismo en tonos dorados que no pasó desapercibido. Y este año se ha decantado por el plateado, y tampoco ha dejado indiferente a nadie. Pero no porque el vestido de Louis Vuitton que lucía fuese tan deslumbrante como debía, sino por el look beauty que había escogido para acudir a la cita.

Con su tradicional corte bob resguardado tras las orejas, la actriz de Bohemian Rhapsody confió de nuevo en la maquilladora profesional Jo Baker para crear otro look beauty inolvidable. Y aunque la ejecución no es sencilla, su diseño puede adaptarse a las posibilidades de cualquier neceser.

Para comenzar su creación Baker aplicó alrededor del ojo la sombra líquida de Chanel Ombré Premiere Laque. Un producto que, para ella, es esencial para las amantes de los looks beauty más exigentes. Una vez seco aplicó una segunda capa en la parte superior del ojo, para darle un brillo adicional.

Poco después llegó la máscara de pestañas Dimensions de Chanel, que ayudó a que las pestañas de Boynton aún luciesen más espectaculares. Y a partir de aquí el look beauty se convierte en una obra de arte, porque la maquilladora se dedicó a colocar en el exterior del párpado superior pequeños apliques y abalorios con diferentes formas.

Para definir la forma de su composición, Baker dibujó una forma clásica de ojos de gato y creó su diseño sobre la marcha. “Sabía lo que quería pero no sabía como se veía, así que inventé sobre la marcha”, confesó en una entrevista.

Para las mejillas Baker aplicó un extra de crema hidratante en las partes más altas de los pómulos con un pincel delgado, y posteriormente multiplicó el rubor en el rostro de la actriz con el polvo iluminador Eclat du Desert de Chanel. Y en las cejas dibujó la misma forma del maquillaje sosteniendo las puntas y dándoles un aspecto puntiagudo.

Para equilibrar el brillo del look Baker optó por un labial liquido en mate, concretamente el Chanel Le Rouge Duo Ultra Tenue en el tono Merry Rose. Una elección destinada a compensar, pero también a ceder el protagonismo por completo a la mirada de la artista.

Si lo de ponerte con pegamento y abalorios te parece demasiado complicado, puedes inspirarte en el look de Lucy Boynton para crear la forma del exterior del ojo, y posteriormente lo rellenas con el color y el dibujo más conveniente. Puntos, estrellas, o líneas en un tono más claro, y a ser posible brillante, nos ayudarán a conseguir una original creación que no llegará a la alfombra roja pero que llevará nuestro look beauty a otro nivel.