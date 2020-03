19 mar 2020

El confinamiento por causa del coronavirus nos ha obligado a teletrabajar desde casa. Esta situación ha provocado que las más perezosas relajen sus rutinas de belleza diaria para trabajar desde el sofá, con el pijama puesto durante todo el día y con el pelo recogido en un moño. Las más aplicadas, en cambio, están aprovechando para darse unos mimos beauty extra durante el confinamiento. Pero, independientemente del grado de compromiso con los cuidados de belleza que tenga cada una, lo que estamos haciendo casi todas las mujeres es dejar que nuestra piel descanse del maquillaje durante este periodo.

El problema es que el hecho de estar trabajando en tu hogar no significa que las reuniones con el resto de compañeros o jefes hayan terminado, sobre todo ahora que existen aplicaciones que permiten hacer videoconferencias múltiples como Zoom. ¿Su inconveniente? Que no tiene filtros como Instragram o Snapchat que te pongan buena cara al momento, por lo que te toca arreglarte antes de la cita online si quieres que el resto de tu empresa te vea igual de estupenda que como cuando vas a la oficina.

Este hándicap ha provocado que muchos trabajadores estén pidiendo desde sus cuentas de Twitter a Zoom que cree filtros de maquillaje para poder dejar las brochas y pinceles guardados. “¿Hay algún filtro similar a Snapchat en Zoom que te pinte la cara con un aerógrafo, te maquille, te arregle el pelo y te vista con una bonita camisa para que no te veas horroroso en una videoconferencia de último minuto?”, ha preguntado una usuaria en la red social. Otra ha añadido: “¿Alguien puede inventar un filtro para zoom que haga que parezca que me he puesto maquillaje?”.

Lamentablemente Zoom por el momento no tiene ese tipo de filtros, pero sí cuenta con una opción que suaviza sutilmente tu piel. “Tiene un filtro, Retocar mi apariencia, que ha reemplazado a mi maquillaje", ha asegurado otra usuaria. Si esta herramienta no es para ti, puedes probar a aplicarte el maquillaje mínimo que te proporciona efecto buena cara en un par de minutos. ¿Cuál es? Un poco de corrector en la zona de las ojeras, colorete rosado o color melocotón, máscara de pestañas y una barra de labios natural.