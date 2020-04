20 abr 2020

Seguimos recopilando los mejores trucos de belleza para que el confinamiento no se convierta en tu peor pesadilla. A las tres claves para salir bien en las videollamadas sin utilizar maquillaje o al secreto de Eugenia Silva para tener una piel lisa y sin arrugas a partir de los 40, tenemos que añadir los conocimientos de una experta en maquillaje y de una top que lo ha llevado (casi) todo.

Hablamos de Lisa Eldridge, make up artist y directora creativa global de Lancôme, y de la modelo internacional Taylor Hill, que han unido sus conocimientos beauty en la serie 'Getting ready with' de la firma. Unos conocimientos muy necesarios para que nuestro autoestima no explote por los aires, tal y comienza explicando Taylor: "Creo que tener una rutina de autocuidado es muy importante. Esta situación de stand by puede llegar a resultar muy estresante, sobre todo para los que estamos acostumbrados a un ritmo frenético. Por eso, intento buscar un equilibrio entre no parar y no hacer nada y decirme a mí misma: 'No hay nada que puedas hacer para cambiar esta situación, así que aprovéchala a tu favor y haz alguna de esas cosas para las que nunca encuentras tiempo"

La modelo aboga por la naturalidad de su pelo, por el ejercicio diario y por una rutina facial muy simple pero muy efectiva: limpiar, hidratar con la crema hidratante Hydra Zen Anti-Stress Cream-Gel de Lancôme para pieles secas y dormir ocho horas. Taylor añade también otras dos rutinas al menos dos veces a la semana que son un plus de belleza a conciencia: exfolia con el Rose Sugar Scrub de Lancôme con granos de azúcar y agua de rosas, y rehidrata toda la noche con la mascarilla facialHydra Zen Jelly Mask de Lancôme.

En cuanto al maquillaje, Taylor explica que no suele hacerlo muy a menudo, pero que le gusta utilizar una hidratante con color, corrector de ojeras y el bálsamo con color L' Absolu Mademoiselle Shine de Lancôme: "Yo me pinto fatal los labios y usar esta no puede ser más fácil, así que siempre tengo tres tonos a mano".

Lisa por su parte, sugiere que es "importante arreglarse un poquito para los encuentros por Zoom y videoconferencias" y explica que "un toque de colorete y un poco de máscara de pestañas hacen magia, te animan la expresión y, además, hacer ese pequeño esfuerzo para ti misma hace a la mente despertar, te hace mirar al espejo y decirte: estoy lista para lo que venga, no he sucumbido a la pereza" ¿Su truco infalible? Aplicar dos coloretes diferentes en la cara para dar estructura al rostro, "una especie de alternativa suave al contouring, mucho más natural", explica la maquilladora.

¿Cómo hacerlo? "Primero toma un tono natural del colorete Blush Subtil de Lancôme y con una brocha suave, comienza a aplicarlo en el párpado. Solo con eso, verás cómo tu rostro va tomando un aspecto más cálido. Después, aplica un poco más en la zona de las sienes y encima de las cejas. Un toque más cerca del nacimiento del pelo, a lo largo de la frente, y después baja suavemente hacia los pómulos. Por último, favorece bastante ponerse un poco bajo la barbilla", sentencia Lisa.