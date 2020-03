26 mar 2020

Compartir en google plus

La revista People asegura que es la crema hidratante más popular de Hollywood después de saber que ni Victoria Beckham, ni Julia Roberts, ni Rihanna, ni Michelle Williams, pueden separarse ella. Pero ahora sabemos dos cosas más.

Primero que la top model Lily Aldridge ha confesado recientemente en su rutina beauty para Harper's Bazaar que también es su favorita, y segundo que el 50% de los maquilladores profesionales con los que ha trabajado en pasarelas y sesiones de fotos la utilizan para que la base de maquillaje no marque las arrugas ni se agriete.





VER 8 FOTOS Las cremas y cosméticos de farmacia más baratos que utilizan las famosas para restar años a su rostro

Y lo mejor de todo es que esta crema, que hemos encontrado en Amazon y que también se vende en farmacias, no solo es barata, también es un cosmético multiusos con el que se puede hidratar la piel de los pies a la cabeza, iluminar el rostro para conseguir un look no makeup perfecto o aliviar todo tipo de irritaciones gracias a sus extractos de plantas medicinales como el pensamiento silvestre, la manzanilla y la caléndula.

Varias rutinas en una con la que ahorrar tiempo y dinero y que deberíamos incluir en nuestro neceser. Toma nota de la Weleda Skin Food Original (11,05 euros) y estas otras alternativas de farmacia con las que conseguir el mismo resultado. 1. Cicalfate Crema Reparadora de Avène para reparar cicatrices, quemaduras, irritaciones y proporcionar hidratación a todos los tipos de pieles y en cualquier parte del cuerpo. 2. Aquaphor de Eucerin es un clásico recomendado por dermatólogos que también cumple con una máxima hidratación y reparación de los tejidos dañados, además de iluminar e incluso desmaquillar.

1. Cicalfate Crema Reparadora de Avène. 2. Aquaphor de Eucerin, la favorita de Meghan Markle y Emily Ratajkowski. pinit

¿Preparada para lucir una piel bonita esta temporada?