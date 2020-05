5 may 2020

La vuelta a la "nueva normalidad" poco a poco se está haciendo más efectiva con la desescalada. Tarde o temprano volveremos a las calles y a nuestra rutina diaria y lo haremos con el buen tiempo dándonos la bienvenida. Por ello es necesario que no solo adaptes tus looks a la temporada de primavera/verano, si no que también lo hagas con tu maquillaje. Instagram se ha inundado de propuestas veraniegas como la de María Pombo para conseguir buena cara en cinco minutos o la de Aitana con un truco fácil para tener los labios más gruesos. La última en hacerlo ha sido la influencer Raquel Reitx, que ha optado por un maquillaje en tonos rojos solo apto para las más atrevidas.

Raquel Reitx ha querido retar a sus casi medio millón de seguidores a probar un maquillaje que tiene como protagonista el color rojo (y no solo en los labios). La instagramer compartió un vídeo tutorial de cómo realiza este make-up con productos de Lancôme. Después de preparar la piel con el Serum Genifique y la prebase Prep&Matte, Raquel aplica la base Teint Idole Ultra Wear, el iluminador Strobing Drops, un corrector y los polvos translúcidos. Y una vez finalizado el maquillaje de la cara, comienza a dar color a los ojos y los labios convirtiéndolos en los absolutos protagonistas de este look.

Curiosamente, Raquel maquilla la línea inferior del ojo con un pintalabios, en concreto con el modelo L’Absolu Rouge 01 Bad Blood Ruby, que aplica con un pincel. Después, con la paleta Brun Adoré pinta el párpado móvil y la línea superior de las pestañas con sobra negra, consiguiendo así un eyeliner con dos tonos diferentes. A continuación, maquilla sus labios con el mismo labial utilizado en los ojos y otro más oscuro. Utiliza este último como perfilador marcando la línea del labio y añade después el claro para la zona centro degradándolo y creando así un efecto visual de labios más gruesos. Por último, añade la máscara de pestañas y... ¡Listo! ¿Te atreves con él?