30 abr 2020

La cuarentena ha coseguido que Aitana se atreva a experimentar con sus 'looks beauty' y tenemos que reconocer que ha sido todo un acierto. Siendo imposible acceder a los servicios de su peluquero y maquillador de confianza, la cantante ha probado para peinarse y maquillarse en casa con un resultado que ha compartido en Instagram. Además de presumir de los vaqueros que hacen culazo, Aitana ha demostrado que no se le da nada mal las técnicas que ha aprendido de su maquillador y ha dejado claro que sabe sacar el mejor partido a sus labios. Y es que ha usando un truco para hacer que parezcan más gruesos y que se suma a los que ya fichamos a Victoria Beckham o Teresa Andrés.





VER 20 FOTOS Los mejores looks de Aitana Ocaña que hemos visto en Instagram

"Hoy me he maquillado un poquito y me he peinado. Aunque no vaya a ninguna parte, me ha divertido", escribió Aitana en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparecía el resultado de ese experimento. En dicha fotografía se puede ver a la cantante luciendo un maquillaje muy natural que tiene como protagonista a sus labios con más volumen de lo habitual. ¿Cómo lo ha conseguido? Muy fácil. Y es que según se puede apreciar en la imagen, Aitana lleva un labial nude cremoso en vez de mate, de esta forma y cuando incide la luz en ellos, visualmente parecen más gruesos y jugosos.

Además, la artista ha aplicado el producto por encima de su forma natural de los labios y la ha potenciado con un perfilador algo más oscuro que el labial que ha degradado con la zona central. Un efecto que ha aumentado aún más añadiendo un poco de gloss o bálsamo en el centro del labio, lo que aporta ese grosor que ella ha conseguido.

Es un look muy veraniego y fresco, ya que Aitana ha prescindido de la base de maquillaje o ha escogido una muy natural y ligera que ha matizado después con unos polvos de sol. Ha añadido también un colorete rosa mate y un rizado de pestañas, probablemente, sin máscara o con una en color marrón para mantener esa naturalidad. A parecer Aitana tampoco ha usado iluminador consiguiendo así ese efecto "no make-up" que queremos copiar en cuanto termine el confinamiento.