7 may 2020

Apenas 60 minutos de directo en el Instagram de Mujerhoy no son suficientes para aprender todo lo que mejor se le da a Natalia Belda: hacer que los rostros de las famosas brillen por sí mismos. Ya sea con el floating eyeliner, con la tendencia glitter al más puro estilo Euphoria o con un maquillaje fácil y natural como el que ha enseñado, paso a paso, a todas y todos nuestros lectores junto a la actriz Esther Acebo de 'La casa de papel' (Netflix) como alumna.

A través del Instagram de Mujerhoy (superaron los 2.000 espectadores durante muchos momentos del vídeo), ambas disfrutaron de una charla distendida y de los trucos de belleza de la makeup artist y colaboradora especial de Giorgio Armani Beauty.

Para Belda, el primer paso esencial es el de aplicar la base de maquillaje. Pero... ¿Cómo hacerlo? Mientras Esther confesaba ser partidaria de utilizar las manos para extender el producto, Natalia advertía: "Es cuestión de acostumbrarse, pero una vez que sabes utilizar una brocha o un pincel, es la mejor opción. Es más fácil trabajar el producto, depositarlo y hacer que la base dure más y se quede más fija. Siempre recomiendo hacerlo de dentro hacia fuera y con una base que sea fácil de aplicar". Como la icónica Luminous Silk de Giorgio Armani Beauty, ideal para todo tipo de pieles y todas las edades gracias a su textura ligera de cobertura media y modulable, que aporta una piel luminosa, radiante, hidratada y unificada.

Tras este primer paso, es el turno del corrector. "Recomiendo aplicarlo después de la base para crear un efecto de claros y oscuros en el rostro y dar luz. Pero para que quede natural recomiendo solo medio tono más claro", explica Natalia. ¿Su truco? Aplicarlo también sobre los párpados para igualar el tono y partir de una base neutra para dar paso a las sombras.

1. Base Luminous Silk Foundation (56 euros). 2. Corrector líquido Luminous Silk Concealer (42 euros).

Pero lejos de complicarse con una extensa paleta de sombras y colores, para este maquillaje natural, solo necesitarás una sombra en tinta, el Eye Tint Renovation en tono 11 de Giorgio Armani, Beauty que destaca por su larga duración a prueba de pliegues y deja la mirada muy jugosa. Una fórmula traslúcida muy fácil de aplicar que también encontramos en el colorete, también en tinta de la gama Neo NUDE de Giorgio Armani. El A-Blush, que deja, según Natalia "un rubor natural que cambia la cara".

1. Sombra líquida Eye tint renovation tono 11. (34 euros). 2. Neo Nude a-Blush tono 30 (50 euros).

Para la maquilladora es primordial también utilizar la máscara de pestañas Eyes to Kill tanto arriba como abajo porque "abre y despierta la mirada al instante". Aunque advierte que se trata de una técnica adecuada a los ojos más rasgados, ya que en los ojos grandes y redondo podría provocar un "efecto muñeca" que no gusta a todo el mundo. Y para terminar, los temidos labios rojos. Natalia recomienda utilizar el Lip Maestro 400 de Giorgio Armani Beauty "porque es muy fácil de aplicar y dura mucho tiempo intacto. Tiene esa textura aterciopelada con la que no se necesita ni perfilar el labio. Mi consejo es poner primero más producto en el centro y llevarlo poco a poco hacia el lateral".