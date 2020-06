17 jun 2020 sonia gómez

Ahora que las compras de belleza en el supermercado han cobrado más sentido que nunca (después del shopping online), es el momento de hacer un repaso a esos productos de maquillaje baratos que puedes encontrar en Mercadona cada vez que necesites rellenar la despensa (y de paso, tu neceser). Como la actriz Sara Sálamo, que no ha dudado en hacerse con una crema antiarrugas por menos de 3 euros de Lidl.





Porque hay básicos imprescindibles que siempre corren prisa y que esta vez te han pillado con la guardia baja. Apenas te queda base y antiojeras, tu máscara se ha secado y es hora de seguir las tendencias de maquillaje para el verano 2020, como el bronceado suave y natural con polvos de sol.

Pero que no cunda el pánico. La cadena valenciana, con su firma Deliplus, tiene todo lo que necesitas para imitar un makeup de lujo a precio low cost. No esperes los mismos resultados ni de lejos, por supuesto, pero si eres de las que prefiere gastar poco y no le pone pegas a los básicos muy básicos, seguro que te sirven.

En primer lugar, la base de maquillaje. En la perfumería de Mercadona tienes varias opciones, pero la base fluida y natural promete un efecto buena cara exprés con textura ligera que ilumina. Otra opción es el corrector, que sirve para cubrir las pequeñas imperfecciones del rostro.

Para los ojos, la máscara de pestañas Maxi Volumen cumple su cometido. Y para un rostro radiante, ficha el iluminador en pincel para disimular el cansancio. Por último, elige entre los diferentes formatos de labiales de la marca: hay cremoso o la versión mate de larga duración.