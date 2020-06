8 jun 2020

Las hidratantes con color efecto buena cara no son suficiente. Ni siquiera el mejor corrector del mercado porque se borrará en cuanto te desmaquilles. Lo que necesitas es una crema antiojeras que comience a difuminar ese tono grisáceo bajo el ojo que deja una mirada cansada sin piedad y que tanto apaga y oscurece el rostro. Porque sabemos que desde el confinamiento no has dormido bien, ni siquiera te has mimado como deberías.

Especifica tu rutina de belleza y añade un contorno de ojos que haga milagros con la mirada como el más vendido de Mercadona para iniciarte.





¿Por qué? Porque es barato y contiene ingrdientes efectivos como la cafeína, la caléndula, la centella asiática, la biloba y el ginkgo, unos principios activos capaces de hidratar al máximo, mejorar la circulación de la zona, rellenar las arrugas, reducir bolsas y ojeras y activar el metabolismo. Se trata del contorno de la firma Sisbela Cosmetics, que cuesta menos de 5 euros y que está fabricado por Amifar Laboratorios.

Y como sabemos que la facilidad de ir a hacer la compra y llevarte esta crema específica tan necesaria es una maravilla para nuestro neceser en tiempos de confinamiento, hemos dado con otras alternativas que también puedes encontrar en los supermercados o que puedes comprar en Amazon ya mismo.

1. Olay Eyes Ultimate. 2. BB cream Garnier Skin Active Roll-On Ojos. 3. Contorno Q10 Power de Nivea. pinit

Como la crema Olay Eyes Ultimate con niacinamida, la BB cream Garnier Skin Active Roll-On Ojos hidratante y correctora de bolsas y ojeras o el contorno Q10 Power de Nivea, perfecto para las pieles maduras.

¡Adiós ojos de panda!