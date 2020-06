25 jun 2020

Puede que al leer este titular hayas pensado "¡Ya uso una hidratante con protección solar antes del makeup!" "¡Mi base de maquillaje tiene fotoprotección"! Pero lamentamos decirte que no es suficiente. Estas buenas acciones deberían verse complementadas, según los expertos, con ciertas reaplicaciones de la crema protectora para la cara cada dos horas si los rayos solares van a alcanzar nuestro rostro aunque sea de forma indirecta. Pero, ¿cómo hacerlo si ya hemos salido a la calle maquilladas y cualquier textura cremosa podría arruinar la pintura de un plumazo?

La respuesta la tiene Kim Kardashian, que no se quita el maquillaje ni para dormir. Y es muy sencilla: utilizar sobre el rostro maquillado una bruma facial hidratante con protección solar que garantice el bloqueo de la radiación ultravioleta.





La celebritie reveló a través de Instagram Stories que utiliza el mist Post-Makeup SPF 50 Mist de Lumasol. Un cosmético que no solo protege a la dermis de los daños del sol, si no que hidrata, refresca, fija el maquillaje y lo humedece para que no se seque ni se acartone.

Basta con aplicar unos tres toques por todo el rostro sin pasarse porque la textura fluida y aquosa de la bruma también podría estropear tu obra de arte, y dejar secar al aire. Y lo mejor es que este cosmético puedes encontrarlo tanto en farmacias como en perfumerías por muy poco.

1. Bruma facial Delial Sensitive Advanced SPF 50 de Garnier. 2. Uriage Agua Termal Bruma Spray SPF30. 3. Biotherm Bruma Solar Dry Touch SPF 50. 4. Bruma invisible de rostro Anthelios SPF 50 de La Roche-Posay. 5. Ideal Soleil Bruma Invisible de rostro SPF50+ de Vichy. pinit

¡Hazte con la tuya y no dejes que el sol estropee tu piel!