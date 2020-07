21 jul 2020

Esta temporada nos han puesto un poco difícil el poder lucir ese aspecto buena cara tan propio de los días estivales. Al hecho de tener que llevar mascarilla al salir a al calle (el roce elimina el producto), se suma el que este verano hay mucha gente que se ha quedado sin vacaciones y, por tanto, sin el bronceado dorado que proporciona una espadita a la playa. Por eso el tantouring es la solución para lucir un cutis bronceado, sin miedo a que el resultado se desvanezca a lo largo del día.

Esta técnica combina el autobronceador con el contouring para conseguir un bronceado muy natural. Tan solo tendrás que aplicar el atubronceador para contornear tu cara, al igual que haces con los polvos de sol o con cualquier bronzer, para que tu rostro esté definido y con un acabado besado por el sol.

Al igual que ocurre en el cuerpo, el autobronceador queda más uniforme si tu piel está exfoliada previamente, por lo que te tocará preparar tu cutis de la manera adecuada. Si el exfoliante pertenece a tu rutina de belleza semanal, aplícalo el día previo, pero si utilizas uno diario puedes usarlo justo antes de maquillarte, seguido de tu crema hidratante habitual.

Dior Addition Concentré Eclat de Clarins (28,50 €). Bronze Gelée Autobronzante de Dior (39 €). Autobronceador Sunny Hone Cco & Eve (39,95 €, en Sephora). pinit

Después llega el momento del contorneado, donde puedes aplicar el autobronceador con una esponja de maquillaje, una brocha específica de contouring o directamente con los dedos –en este último caso debes asegurarte de lavarte bien la manos justo al terminar para evitar para evitar que las palmas se te queden naranjas–. Tan solo tienes que hacer como cuando usas polvos bronceadores: dibujar un número 3, empezando en las sienes, continuando justo debajo del hueso del pómulo y terminando en la línea de la mandíbula.

Si ves que te equivocas al extender el producto coge una muselina para eliminar el autobronceador rápidamente y problema resuelto. Y, si ves que no has llegado a tiempo para eliminarlo del todo, que no cunda el pánico, ya que el efecto durará cuatro días como máximo. Esto se debe a que sueles limpiar con más frecuencia, y de una manera más exhaustiva, tu cara que tu cuerpo, por lo que los autobronceadores faciales suelen desvanecerse antes que los corporales.

Si te apetece lucir el rostro bronceado sin miedo a manchar tu mascarilla con el maquillaje, a que este se corra por culpa del sudor, o a que desaparezca porque vas a darte un chapuzón, tendrás que llevar a cabo la técnica del tantouring cada tres o cuatro día –la primera vez que la lleves a cabo deverás esperar unas horas para apreciar el resultado final, ya que el autobronceador tarda en actuar sobre la piel–; acompañada siempre de una exfoliación entre sesión y sesión y una correcta limpieza e hidratación diarias.