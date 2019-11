28 nov 2019

Despetar con una piel impoluta e impecable cada mañana no siempre es posible. Porque da igual que hayas dormido las ocho horas diarias recomendadas. Si la calidad del sueño no ha sido la adecuada, los efectos se verán reflejados en un rostro cansado y apagado. Y la explicación no es otra que necesitamos un buen descanso para segregar con normalidad la llamada "hormona del crecimiento", un antioxidante que evita el envejecimiento prematuro y que se encarga de regenerar las células de la dermis.

Pero la luz azul de nuestros teléfonos móviles y otros alicientes no nos lo ponen fácil. Por ello, conseguir un "efecto buena cara" cada día no se ha convertido en la última obsesión beauty por casualidad. Mientras pones en orden tu relación con la almohada, esto es todo lo que puedes hacer para evitar los signos de fatiga.

Limpieza nocturna

Como prepares tu piel antes de ir a la cama importa. Y mucho. Es el momento de limpiarla en profundidad y hacerla respirar toda la noche para incentivar su regeneración. ¿Cómo? Con tratamientos de noche que contengan el doble de principios activos para generar mayores niveles de colágeno y elastina. Elige ingredientes como el retinol, el ácido hialurónico o la glicerina para unos resultados visibles.





Exfoliantes y masajes faciales

El rostro cansado también puede producirse por una acumulación de células muertas que sólo se eliminarán si se utilizan mascarillas exfoliantes al menos una vez a la semana. ¿Para mejores resultados? Realiza masajes ascendentes por todo el rostro cada día.

El truco del hielo

Si el agua fría no funciona en tu rostro, pasa al siguiente nivel con el Face Icing. Pasa un cubito de hielo sin detenerte por todo el rostro para despertar la piel al instante reactivando la circulación. Un truco eficaz al que numerosas famosas como la modelo Kate Moss, la influencer María Bernad o la cantante Vanessa Paradis, han confesado ser adictas.

Súmate a las cremas con color

Con este producto beauty no hay error. Su cobertura ultraligera e hidratante con color proporciona una piel lisa y perfecta para crear un look no make up en toda regla. Son el sustituto ideal a las bases de maquillajes tradicionales que incluso pueden llegar a ser contraproducentes marcando aún más las arrugas o resecando el rostro si no está preparado.





El iluminador como recurso eficaz

La iluminación es uno de los recursos más eficaces para los maquilladores. Un iluminador bien utilizado, realza el rostro, corrige pequeñas imperfecciones (granitos, rojeces, bolsas, ojeras...) y aporta un extra de jugosidad y juventud irresistible.

Sin olvidar...

Una alimentación antioxidante (frutos rojos, frutos secos, brócoli, legumbres, tomates...) y una completa hidratación bebiendo de 1,5 a 2 litros de agua diarios van a prevenir el envejecimiento.