22 jul 2020

Nos encantan los secretos de belleza de las famosas, y no porque sean ellas precisamente quienes los desvelan, si no porque por norma general, son sus facialistas o maquilladores profesionales quienes están detrás de esos productos que toda beauty junkie querría tener en el neceser. Solo así hemos descubierto las cremas que se utilizan detrás de las cámaras, el ingrediente favorito de la dermatóloga de Nicole Kidman o la base de maquillaje a la que son adictas las celebrities.

Esta vez sumamos un cosmético más a nuestra colección de la mano de la actriz y cantante Hilary Duff, que ha desvelado cuál es la máscara que utiliza para elevar, alargar y voluminizar sus pestañas de una sola pasada.





La artista la mostró a través de Instagram Stories afirmando que había dado con el rímel definitivo gracias a una recomendación: "Has solucionado mi búsqueda de la máscara de pestañas perfecta. Estoy obsesionada".

Hablamos de una máscara 100% vegana libre de parabenos, sulfatos y perfumes que protege la pestaña y evita su caída a la vez que la hidrata y la eleva con su pigmento negro de fibra líquida. Y todo gracias a una combinación de aceite de ricino, manteca de karité, vitamina B5 y extractos de plantas coreanas. Su uso habitual no solo abre la mirada día a día en cualquier look de belleza, si no que también se convierte en el perfecto tratamiento que alargará y aumentará la densidad de la pestañas a largo plazo.

Encuentra la máscara de pestañas en Amazon o en la página web de la firma de belleza Thrive Causemetics y hazte con ella por 20 euros.