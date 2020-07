24 jul 2020

Ni con autobronceadores ni con aceites solares. Si lo que quieres de verdad es brillar de dentro hacia fuera y lucir una piel con un efecto glow extremo además de mantenerla hidratada, lo que necesitas tiene nombre: iluminador corporal. Un cosmético que ha vuelto a nuestras vidas con el último lanzamiento de Huda Beauty, un highlighter en polvo para el cuerpo con perlas brillantes que es perfecto para todos los tonos de piel, tengas el grado de bronceado que tengas.

La mala noticia es que se trata de una edición limitada que no llegará a Sephora. La buena es que hemos encontrado dos alternativas en textura líquida que puedes comprar ya mismo y que no te van a decepcionar.





La primera de ellas, N.Y.M.P.H. Not Your Mama's Panty Hose Huda Beauty, la versión fluida que Huda Kattan lanzó el verano pasado y que triunfó en ventas. Se trata de un iluminador para la cara y el cuerpo que gracias a su fórmula acuosa se funde perfectamente borrando pequeñas imperfecciones como granitos, poros abiertos, rojeces o arañas vasculares, a la vez que nutre y aporta un efecto bronceado resistente al agua que no deja manchas ni cortes.

Para aplicarlo sobre el rostro Huda recomienda mezclar unas gotas del producto con la base de maquillaje. En el resto del cuerpo, extender de manera uniforme hasta obtener la cobertura deseada. Consíguelo en Sephora por 47,95 euros y elige uno de los tres tonos diferentes según tu color de piel.

Nuestra segunda opción no se queda atrás, y es que nada puede salir mal al elegir el iluminador corporal Body Lava de Fenty Beauty, la firma beauty de Rihanna. Un producto estrella hecho a base de microperlas que destellan luz y se adaptan a todos los tonos dejan un bronceado natural muy suave durante todo el año. Además, su aroma floral junto a la vainilla lo convierten en un iluminador aún más irresistible. También está disponible en tres colores diferentes en la página web de Sephora por 60,55 euros. ¡Y a brillar todo el verano!.