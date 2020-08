25 ago 2020

A pesar de que en los últimos meses los ojos le han ganado terreno a los labios –el famoso índice lipstick se ha convertido en el eyeliner index– a causa de la obligatoriedad de llevar mascarilla, las tendencias de maquillaje para el próximo otoño siguen apostando por las bocas al rojo vivo. Dolce & Gabbanna, Marc Jacobs o Jin Sander son solo tres de los diseñadores que ha subido esta gama cromática a sus pasarelas.

“Este otoño los clásicos del maquillaje se reinventan de nuevo, donde destacan los labios rojos. El acabado que impera para la boca es el mate, aunque algo más suave y ligero que en temporadas pasadas; al que se le suman unos contornos menos definidos”, explica Baltasar González Pinel, director artístico de Europa, África, India, Oriente Medio y Rusia de M·A·C.

Paz Vega está imponente con el dúo formado por labios rojos y mirada ahumada en tonos marrones. pinit

La propuesta es tan apetecible, que actrices como Paz Vega y Juana Acosta, no han podido esperar a la llegada de la caída de la hoja para lucir esta tendencia, con la que ya han posado ante las cámaras durante su asistencia al Festival de Cine de Málaga. “El protagonista es el labio, con la inyección de color que proporciona Rouge Allure Ink, en tono Rose Rouge. Es muy fácil de aplicar, tiene el tamaño perfecto para llevar en el bolso y no se altera para nada, por lo que con la mascarilla va bien”, asegura Iván Gómez, maquillador de Chanel artífice del look de Juana.

Además, ambas intérpretes han combinado sus bocas subidas de tono con unos ojos ahumados en matices marrones, la línea de agua realtada en color negro y unas cejas imponentes. De este modo lucen tres de los puntos que serán clave para resaltar la mirada durante el próximo otoño. ¿Te animas a copiar este maquillaje tan a la última?