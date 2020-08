26 ago 2020

Primark no consigue solo arrasar con sus prendas como este pantalón vaquero de talle alto acampanado o este vestido que triunfa entre las influencers internacionales, si no que también lo está consiguiendo con su sección beauty. Y entre todos los productos de maquillaje que ha llegado recientemente al gigante británico, hay uno que, junto a la prebase para evitar arrugas, está teniendo especial éxito. Un bálsamo labial con color que es perfecto para mantener tus labios muy hidratados, ahora que la mascarilla hace que se resequen con más frecuencia.





Se trata del 'Hydrate&Tint', un bálsamo labial en formato barra que incluye un toque de color para, además de deshacerte de la sequedad, consigas que queden bonitos y naturales. Y es que es un producto que ha llegado en tres tonos diferentes para que lo adaptes a tu gusto o ocasión en que lo utilices. Primero en un tono anaranjado muy natural con el que dar un toque de color, después en un rosa para conseguir un look más fresco y vivo, y por último, en un rojo para dar ese punto más atrevido y llamativo.

El precio del labial ronda los 2 euros (sí, sí, has leído bien), por lo que no nos extraña que ya sea todo un éxito. "Son buenísimos", escribía una usuaria en el perfil de Instagram de Primark. "Yo me compre uno hace poco y te hidrata y encima te deja color", añadía esta clienta que al parecer ha quedado encantada con el resultado que deja este bálsamo. En tiempos de mascarilla, es importante tener un especial cuidado de nuestro rostro y, por supuesto, no olvidarnos de los labios. Tienden a agrietarse e irritarse por el uso de este elemento de protección, por lo que es esencial que los exfolies e hidrates con bálsamos como este de Primark. ¡Directo a nuestra wish list!